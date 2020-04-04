Источник материала: Клiч Радзiмы

Белорусские медики расходуют в день до 2,2 тыс. защитных костюмов и 300-350 тыс. масок. Об этом сообщил журналистам заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк, передает корреспондент БЕЛТА.

Замминистра рассказал об обеспеченности медиков защитной одеждой и масками. «В подавляющем большинстве случаев медучреждения полностью обеспечены», — подчеркнул он. При этом Борис Андросюк не исключил, что иногда где-то на несколько часов возникает нехватка — не успели довезти, идет большой расход. «Средний расход защитных костюмов 2-2,2 тыс. в день, масок — 300-350 тыс., респираторов — от 2,5 до 3 тыс.», — уточнил он.

Для сравнения: ранее в день расходовалось 40-150 защитных костюмов, 10-15 тыс. масок, 50-150 респираторов.

По данным Бориса Андросюка, в Беларуси сейчас насчитывается более 2 млн медицинских масок, более 90 тыс. респираторов, свыше 85 тыс. костюмов,

более 10 млн пар перчаток, 24 тыс. защитных очков. Запасы регулярно пополняются.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения Елена Богдан отметила, что ситуация с обеспечением медиков всем необходимым мониторится каждый день. «Мы приняли решение, что все медицинские работники в отделениях анестезиологии и реанимации, пульмонологии, приемных отделениях, а также в инфекционных кабинетах и инфекционных отделениях поликлиник будут работать в средствах индивидуальной защиты», — подчеркнула она.