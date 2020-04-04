ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Белорусские медики расходуют в день до 2,2 тыс. защитных костюмов и 300-350 тыс. масок

04.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Клiч Радзiмы  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Клiч Радзiмы

Белорусские медики расходуют в день до 2,2 тыс. защитных костюмов и 300-350 тыс. масокБелорусские медики расходуют в день до 2,2 тыс. защитных костюмов и 300-350 тыс. масок. Об этом сообщил журналистам заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк, передает корреспондент БЕЛТА.

Замминистра рассказал об обеспеченности медиков защитной одеждой и масками. «В подавляющем большинстве случаев медучреждения полностью обеспечены», — подчеркнул он. При этом Борис Андросюк не исключил, что иногда где-то на несколько часов возникает нехватка — не успели довезти, идет большой расход. «Средний расход защитных костюмов 2-2,2 тыс. в день, масок — 300-350 тыс., респираторов — от 2,5 до 3 тыс.», — уточнил он.

Для сравнения: ранее в день расходовалось 40-150 защитных костюмов, 10-15 тыс. масок, 50-150 респираторов.

По данным Бориса Андросюка, в Беларуси сейчас насчитывается более 2 млн медицинских масок, более 90 тыс. респираторов, свыше 85 тыс. костюмов,

более 10 млн пар перчаток, 24 тыс. защитных очков. Запасы регулярно пополняются.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения Елена Богдан отметила, что ситуация с обеспечением медиков всем необходимым мониторится каждый день. «Мы приняли решение, что все медицинские работники в отделениях анестезиологии и реанимации, пульмонологии, приемных отделениях, а также в инфекционных кабинетах и инфекционных отделениях поликлиник будут работать в средствах индивидуальной защиты», — подчеркнула она.

Comments are closed.

« Минздрав пересмотрел подходы к наблюдению за пациентами, которые являются контактами инфицированных COVID-19
Новости дня
Новости
 
Есть шанс: Илларионов назвал фамилию преемника Путина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

03.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
04.04.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Маяк Преднепровья

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика