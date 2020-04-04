Главные новости за ночь: помощь Беларуси от России, приостановка вывоза граждан России из-за рубежа и экспресс-тестирование на коронавирус

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Редакция «МИР 24» подготовила дайджест главных событий за ночь, которые вы могли пропустить.

Россия продолжает поддерживать дружественные отношения с соседней Беларусью. За прошедший день Россия сделала два жеста доброй воли в отношении братской республики. Россия взяла на себя расходы за возвращение 107 граждан Беларуси , не успевших вернуться на родину российскими спецрейсами, из индийской столицы Дели. Самолет вернется в Минск 6 апреля. Кроме того, Россия отправила в Беларусь грузовой автомобиль с 10 тыс. тестов на коронавирус . Ожидается, что автомобиль прибудет в пункт назначения утром 4 апреля.

Одна из главных новостей за ночь – Россия прекращает массовые полеты для вывоза граждан РФ из зарубежных стран . Теперь для возвращения на родину необходимо подать заявку на сайте госуслуг. Там же можно подать заявление на помощь от МИДа на проживание в странах зарубежья. Расписание полетов в Россию будет опубликовано в понедельник штабом по борьбе с распространением коронавируса.

Российско-японская компания EMG создала экспресс-тест для выявления COVID-19 . Новая разработка позволяет со 100% точностью определить наличие вируса в организме всего за 30 минут. Проект по использованию теста стартует в Москве и Подмосковье, а затем будет продолжен в других регионах.

Большой театр продолжает онлайн-трансляции спектаклей из своего «золотого фонда». Трансляции проходят на официальном канале Большого театра в Youtube. 4 апреля состоится трансляция балета «Марко Спада» 2014 года . На 7 апреля запланирована трансляция оперы Модеста Мусоргского «Борис Годунов», а на 10 апреля – балета «Щелкунчик».