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Главные новости за ночь: помощь Беларуси от России, приостановка вывоза граждан России из-за рубежа и экспресс-тестирование на коронавирус

04.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Редакция «МИР 24» подготовила дайджест главных событий за ночь, которые вы могли пропустить.

Россия продолжает поддерживать дружественные отношения с соседней Беларусью. За прошедший день Россия сделала два жеста доброй воли в отношении братской республики. Россия взяла на себя расходы за возвращение 107 граждан Беларуси, не успевших вернуться на родину российскими спецрейсами, из индийской столицы Дели. Самолет вернется в Минск 6 апреля. Кроме того, Россия отправила в Беларусь грузовой автомобиль с 10 тыс. тестов на коронавирус. Ожидается, что автомобиль прибудет в пункт назначения утром 4 апреля.

Одна из главных новостей за ночь – Россия прекращает массовые полеты для вывоза граждан РФ из зарубежных стран. Теперь для возвращения на родину необходимо подать заявку на сайте госуслуг. Там же можно подать заявление на помощь от МИДа на проживание в странах зарубежья. Расписание полетов в Россию будет опубликовано в понедельник штабом по борьбе с распространением коронавируса.

Российско-японская компания EMG создала экспресс-тест для выявления COVID-19. Новая разработка позволяет со 100% точностью определить наличие вируса в организме всего за 30 минут. Проект по использованию теста стартует в Москве и Подмосковье, а затем будет продолжен в других регионах.

Большой театр продолжает онлайн-трансляции спектаклей из своего «золотого фонда». Трансляции проходят на официальном канале Большого театра в Youtube. 4 апреля состоится трансляция балета «Марко Спада» 2014 года. На 7 апреля запланирована трансляция оперы Модеста Мусоргского «Борис Годунов», а на 10 апреля – балета «Щелкунчик».

Студия Disney опубликовала даты выхода в мировой прокат фильмов, премьера которых была перенесена из-за коронавируса. Премьера фильма «Мулан» о китайской воительнице состоится 24 июля, а супергеройский фильм «Черная вдова» со Скарлетт Йоханссон в главной роли выйдет на экраны 6 ноября 2020 года.



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Теги: Новости, Минск
 
 
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