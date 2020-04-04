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Главные новости за ночь: помощь Беларуси от России, приостановка вывоза граждан России из-за рубежа и экспресс-тестирование на коронавирус
04.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Редакция «МИР 24» подготовила дайджест главных событий за ночь, которые вы могли пропустить.
Россия продолжает поддерживать дружественные отношения с соседней Беларусью. За прошедший день Россия сделала два жеста доброй воли в отношении братской республики. Россия
Одна из главных новостей за ночь –
Российско-японская компания EMG
Большой театр продолжает онлайн-трансляции спектаклей из своего «золотого фонда». Трансляции проходят на официальном канале Большого театра в Youtube. 4 апреля
Студия Disney
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Главные новости за ночь: помощь Беларуси от России, приостановка вывоза граждан России из-за рубежа и экспресс-тестирование на коронавирус
Редакция «МИР 24» подготовила дайджест главных событий за ночь, которые вы могли пропустить.
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