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В "Клубе редакторов" говорили о ситуации в международной экономике после пандемии

04.04.2020 21:58 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Ситуацию в международной экономике после пандемии  еще только предстоит  изучить. Об этом говорили накануне медиаэксперты в "Клубе редакторов". По мнению специалистов,  от психоза вокруг коронавируса  некоторые могут получить очень большие выгоды. Еще одна тема клуба - фейки на новостных сайтах о коронавирусе. Увеличение трафика, громкость заголовков, а порой и откровенное вранье. Все это сеет панику среди людей  и мешает врачам и государству  разрешать и без того сложную ситуацию. 
 
 
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Ситуацию в международной экономике после пандемии  еще только предстоит  изучить. Об этом говорили накануне медиаэксперты в "Клубе редакторов". По мнению...
 
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