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В Витебском регионе действует штаб, который контролирует ситуацию с заболеваемостью и оперативно решает возникающие проблемы

04.04.2020 21:58 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

В Витебском регионе создан областной штаб, который не просто контролирует ситуацию с заболеваемостью, но и оперативно решает возникающие проблемы. Для поддержки медицинских работников  объединились и витебские бизнесмены. В медучреждения передают защитную одежду и обувь, обеспечивают врачей и медсестер бесплатным горячим питанием.

Ольга Масловская продолжит тему. Рестораны изменили режим работы, вузы предложили студентам перейти на онлайн-обучение, в магазинах для покупателей предусмотрены одноразовые перчатки. У жителей северного региона страны в приоритете  безопасность и профилактика.


Пассажирам на вокзалах измеряют температуру


Именно поэтому на вокзалах теперь дежурят эпидемиологи - с помощью бесконтактных термометров измеряют температуру пассажирам. При большом потоке людей задействуют стационарные тепловизоры.

В Витебском регионе действует штаб, который контролирует ситуацию с заболеваемостью и оперативно решает возникающие проблемы


Предприятия легкой промышленности увеличивают выпуск масок


Медицинская маска - такой способ защиты от вирусных инфекций выбирают витебчане. Чтобы средств индивидуальной защиты хватило каждому, их выпуск наладили предприятия легкой промышленности. Так, фабрика "Знамя индустриализации" ежедневно отшивает по 15 тысяч марлевых повязок. С понедельника эту цифру планируют увеличить в три раза. Подключаются и частники. Координирует работу по борьбе с вирусом в регионе областной штаб. Медики, эпидемиологи, руководители силовых ведомств оперативно решают проблемные вопросы. 

Бизнесмены Витебска объединились для помощи медикам и больницам


Для поддержки врачей и больниц объединись и витебские бизнесмены. В медучреждения передают защитные костюмы, обувь, дезсредства, а еще ежедневно обеспечивают горячими обедами персонал больниц. Каждый день в 12:30 машина с ланч-боксами отправляется от этого кафе в центре города. Горячими обедами  абсолютно бесплатно  частник обеспечивает врачей Витебского областного клинического специализированного центра. Инициативу коллектив поддержал: готовят, пакуют, а доставкой занимается директор на личном авто. 

В Витебском регионе действует штаб, который контролирует ситуацию с заболеваемостью и оперативно решает возникающие проблемы


В будни - 110 порций, в выходные чуть меньше - сегодня заказ на 70 обедов. Владелец кафе рассказывает: узнав, что здесь готовят для врачей, производители стали предлагать бесплатные продукты для кухни.  Среди ланч-боксов мы заметили и трогательную записку от коллектива кафе: от руки - слова благодарности медикам за их труд. Слова поддержки звучат и от простых жителей Витебска. 


Вирус: фейки и факты


В то время, когда так важны консолидация и взаимовыручка, кому-то хочется сенсаций. А если информационного повода нет, то его можно придумать. Как это сделали авторы сайтов, опубликовавших материал о закрытии из-за коронавируса некоторых оршанских предприятий. 


За распространение ложной информации предусмотрена ответственность

В Витебском регионе действует штаб, который контролирует ситуацию с заболеваемостью и оперативно решает возникающие проблемы


К ответственности привлекать будут. В правоохранительные органы области уже поступают заявления о размещении на интернет-ресурсах лживой информации, связанной с коронавирусом. Чрезмерно активный поиск людей, которые оказались под медицинским наблюдением, публикация их персональных данных приводит не только к распространению слухов, но иногда и к травле. Надо отдать должное белорусам - они умеют отделять стоящее от пустого, фейки от фактов. Реальность такова, что сегодня всем необходимо объединится в борьбе с пандемией, заботиться друг о друге и не мешать врачам делать свою работу. Любой вирус пройдет, если только он не засядет в голове.
 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебском регионе создан областной штаб, который не просто контролирует ситуацию с заболеваемостью, но и оперативно решает возникающие проблемы. Для поддержки...
 
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