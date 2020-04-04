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Пассажирам на вокзалах измеряют температуру





Предприятия легкой промышленности увеличивают выпуск масок

Бизнесмены Витебска объединились для помощи медикам и больницам





Вирус: фейки и факты





За распространение ложной информации предусмотрена ответственность

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Витебском регионе действует штаб, который контролирует ситуацию с заболеваемостью и оперативно решает возникающие проблемы В Витебском регионе создан областной штаб, который не просто контролирует ситуацию с заболеваемостью, но и оперативно решает возникающие проблемы. Для поддержки...

В Витебском регионе создан областной штаб, который не просто контролирует ситуацию с заболеваемостью, но и оперативно решает возникающие проблемы. Для поддержки медицинских работников объединились и витебские бизнесмены. В медучреждения передают защитную одежду и обувь, обеспечивают врачей и медсестер бесплатным горячим питанием.продолжит тему. Рестораны изменили режим работы, вузы предложили студентам перейти на онлайн-обучение, в магазинах для покупателей предусмотрены одноразовые перчатки. У жителей северного региона страны в приоритете безопасность и профилактика.Именно поэтому на вокзалах теперь дежурят эпидемиологи - с помощью бесконтактных термометров измеряют температуру пассажирам. При большом потоке людей задействуют стационарные тепловизоры.Медицинская маска - такой способ защиты от вирусных инфекций выбирают витебчане. Чтобы средств индивидуальной защиты хватило каждому, их выпуск наладили предприятия легкой промышленности. Так, фабрика "Знамя индустриализации" ежедневно отшивает по 15 тысяч марлевых повязок. С понедельника эту цифру планируют увеличить в три раза. Подключаются и частники. Координирует работу по борьбе с вирусом в регионе областной штаб. Медики, эпидемиологи, руководители силовых ведомств оперативно решают проблемные вопросы.Для поддержки врачей и больниц объединись и витебские бизнесмены. В медучреждения передают защитные костюмы, обувь, дезсредства, а еще ежедневно обеспечивают горячими обедами персонал больниц. Каждый день в 12:30 машина с ланч-боксами отправляется от этого кафе в центре города. Горячими обедами абсолютно бесплатно частник обеспечивает врачей Витебского областного клинического специализированного центра. Инициативу коллектив поддержал: готовят, пакуют, а доставкой занимается директор на личном авто.В будни - 110 порций, в выходные чуть меньше - сегодня заказ на 70 обедов. Владелец кафе рассказывает: узнав, что здесь готовят для врачей, производители стали предлагать бесплатные продукты для кухни. Среди ланч-боксов мы заметили и трогательную записку от коллектива кафе: от руки - слова благодарности медикам за их труд. Слова поддержки звучат и от простых жителей Витебска.В то время, когда так важны консолидация и взаимовыручка, кому-то хочется сенсаций. А если информационного повода нет, то его можно придумать. Как это сделали авторы сайтов, опубликовавших материал о закрытии из-за коронавируса некоторых оршанских предприятий.К ответственности привлекать будут. В правоохранительные органы области уже поступают заявления о размещении на интернет-ресурсах лживой информации, связанной с коронавирусом. Чрезмерно активный поиск людей, которые оказались под медицинским наблюдением, публикация их персональных данных приводит не только к распространению слухов, но иногда и к травле. Надо отдать должное белорусам - они умеют отделять стоящее от пустого, фейки от фактов. Реальность такова, что сегодня всем необходимо объединится в борьбе с пандемией, заботиться друг о друге и не мешать врачам делать свою работу. Любой вирус пройдет, если только он не засядет в голове.