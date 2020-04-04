Президентский хоккей: в Беларуси стартовала финальная серия любительской лиги

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске стартовала финальная серия республиканского хоккейного турнира любителей, передает «МИР 24».

Точный пас президента Беларуси Александра Лукашенко – и шайба в воротах. В первом поединке команда президента сразилась со сборной Минской области. Матч получился результативным. Со счетом 7:3 победила ледовая дружина главы государства. «Очень приятно, что есть такая возможность окунуться в хоккей как игроку и показать хороший искрометный хоккей», – поделился игрок хоккейной команды президента Беларуси Александр Мокрицкий.