|
Президентский хоккей: в Беларуси стартовала финальная серия любительской лиги
04.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске стартовала финальная серия республиканского хоккейного турнира любителей, передает «МИР 24».
Точный пас президента Беларуси Александра Лукашенко – и шайба в воротах. В первом поединке команда президента сразилась со сборной Минской области. Матч получился результативным. Со счетом 7:3 победила ледовая дружина главы государства. «Очень приятно, что есть такая возможность окунуться в хоккей как игроку и показать хороший искрометный хоккей», – поделился игрок хоккейной команды президента Беларуси Александр Мокрицкий.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В первом поединке команда президента сразилась со сборной Минской области. Со счетом 7:3 победила ледовая дружина главы государства.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)