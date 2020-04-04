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США предоставит Беларуси $1,3 млн на финансирование системы здравоохранения. На что пойдут деньги?

04.04.2020 22:35 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Победить пандемию и не потерять экономику. Об этом все чаще заявляют лидеры самых разных стран, оценивая последствия коронавируса. И в этом вопросе Беларусь и США демонстрируют схожие позиции. Более того, Соединенные Штаты помогут нашей стране финансово. Брюссель на связи, официальный представитель госдепартамента США Ванесса Беккер – о том, куда пойдут деньги.

Подробности – в видео.

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Победить пандемию и не потерять экономику. Об этом все чаще заявляют лидеры самых разных стран, оценивая последствия коронавируса. И в этом вопросе Беларусь и США...
 
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