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США предоставит Беларуси $1,3 млн на финансирование системы здравоохранения. На что пойдут деньги?
04.04.2020 22:35 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Победить пандемию и не потерять экономику. Об этом все чаще заявляют лидеры самых разных стран, оценивая последствия коронавируса. И в этом вопросе Беларусь и США демонстрируют схожие позиции. Более того, Соединенные Штаты помогут нашей стране финансово. Брюссель на связи, официальный представитель госдепартамента США Ванесса Беккер – о том, куда пойдут деньги.
Подробности – в видео.
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Победить пандемию и не потерять экономику. Об этом все чаще заявляют лидеры самых разных стран, оценивая последствия коронавируса. И в этом вопросе Беларусь и США...
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