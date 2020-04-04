В Польше разработали средство, которое замедляет заражение коронавирусом

Источник материала: Виртуальный Брест

Группа ученых из Ягеллонского университета польского Кракова заявила, что нашла средство, которое значительно замедляет заражение коронавирусом нового типа SARS-CoV-2. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на польское агентство печати.





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Исследователи считают, что их достижение — многообещающий первый шаг на пути к изобретению лекарства. «Разработанная нами субстанция — инновация мирового уровня», — указал вирусолог профессор Кшиштоф Пырц. Изобретение представляет собой химическое соединение под названием HTCC. Сообщается, что оно влияет не только на SARS-CoV-2, но и на MERS-CoV — возбудителя ближневосточного респираторного синдрома, который появился в Саудовской Аравии осенью 2012 года.

Теперь польские ученые рассчитывают начать клинические исследования своего средства. HTCC запатентовано и ранее тестировалось на животных, разрешения на использование у людей пока не получено. У грызунов эта субстанция не вызывала ухудшений в работе органов дыхания и не демонстрировала токсичность.

Полимерное соединение HTCC было создано на основе хитозана, полученного из креветок или грибов. Исследователи показали, что этот полимер связывается с белком Спайка, который образует «корону» вируса, и блокирует его взаимодействие с рецептором клетки и, как следствие, с вирусом, попадающим в клетку.

Работа проводилась с применением не только стандартной клеточной модели, но и продвинутой системы, моделирующей полностью дифференцированный эпителий дыхательной системы человека. «Это одна из самых совершенных моделей», — подчеркивают авторы исследования.

Напомним: число инфицированных COVID-19 во всем мире превысило отметку в 1,1 миллиона человек. При этом почти 226,9 тысячи человек выздоровели, а умерли почти 59 тысяч инфицированных. По последней информации, общее число инфицированных коронавирусом в Беларуси составляет 440 человек.