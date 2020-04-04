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Брест строится... Обозреваем как "двигается" работа по расширению города
04.04.2020 22:38 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Пока мы с вами наблюдаем за тем, как весь мир борется с пандемией
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Пока мы с вами наблюдаем за тем, как весь мир борется с пандемией коронавируса, строители Бреста расширяют границы родного города.
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