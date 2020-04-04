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Как коронавирус повлиял на экологию? Снимки со спутников

04.04.2020 22:42 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В потоке пугающих новостей сегодня не так просто отыскать что-то хорошее, но всё же. Коронавирус продолжает улучшать экологию по всему миру, утверждают учёные. И публикуют снимки со спутников в подтверждение своих слов.

Никакой магии здесь нет. Сравнивая фото за январь и март, можно заметить, что концентрация вредных веществ в воздухе резко снизилась. Один из основных загрязнителей атмосферы – диоксид азота. Его источниками являются автомобили с двигателями внутреннего сгорания; объекты энергетики и теплоснабжения; крупные предприятия. Когда промышленность не работает, негативное воздействие на природу прекращается. Всё закономерно. В начале года уровень диоксида азота в Китае упал на 37%. Примерно то же практически по всей Европе с января по март. И это особенно хорошо заметно на севере Италии, которая сильно пострадала от пандемии.

В той же Венеции каналы стали настолько прозрачны, что можно наблюдать за подводным миром. Мы удивляемся, почему там чисто? Да потому что никто не мусорит. Из-за низкой активности транспорта снижаются выбросы парниковых газов. В Нью-Йорке всего за несколько дней марта – на 50%. Значительно упала концентрация вредных веществ в крупнейших столицах Европы – Париже, Мадриде, Лондоне и Риме. Вот такая научная арифметика. А психологи нашли ещё один способ борьбы с коронавирусом – они советуют меньше следить за новостями об этом самом вирусе. Не читать эмоционально заряженные сообщения, которые могут вызвать чувство стресса и тревоги. А если всё же хотите быть в курсе – пользуйтесь исключительно компетентными источниками.


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Теги: Новости
 
 
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В потоке пугающих новостей сегодня не так просто отыскать что-то хорошее, но всё же. Коронавирус продолжает улучшать экологию по всему миру, утверждают учёные. И...
 
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