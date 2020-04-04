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Официально: в больнице Лунинца умерших пациентов не зарегистрировано

04.04.2020 22:38 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

4 апреля ряд телеграм-каналов и интернет-ресурсов облетела новость о том, что сегодня в обеденное время в реанимации Лунинецкой центральной районной больницы скончался 52-летний мужчина, у жены которого был ранее диагностирован коронавирус.

Официально: в больнице Лунинца умерших пациентов не зарегистрировано

Данную информацию Zarya.by попросила прокомментировать главного врача УЗ «Лунинецкая ЦРБ» Светлану Хлебус. На этот счет она сказала следующее:

– Со всей ответственностью заявляю: сегодня, 4 апреля, в реанимационном отделении нашей больницы умерших пациентов не зарегистрировано. Мужчина, о котором говорится в сообщениях в различных соцсетях, действительно является жителем нашего района,1967 года рождения. В реанимационное отделение ЦРБ он поступил 3 апреля в стабильном тяжелом состоянии. Ему оказана своевременная медицинская помощь в полном объеме. Сегодня, по состоянию на 19 часов, основные показатели жизнедеятельности стабилизировались. В случае необходимости будет рассматриваться вопрос об оказании ему медпомощи на областном уровне.

В этой связи хочу попросить авторов подобных фейков не нагнетать обстановку и не сеять слухи. А чтобы не вводить людей в заблуждение, рекомендую получать информацию из достоверных источников.

 
Теги: Новости
 
 
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  4 апреля ряд телеграм-каналов и интернет-ресурсов облетела новость о том, что сегодня в обеденное время в реанимации Лунинецкой центральной районной больницы...
 
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