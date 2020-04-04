|
Официально: в больнице Лунинца умерших пациентов не зарегистрировано
04.04.2020 22:38 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
4 апреля ряд телеграм-каналов и интернет-ресурсов облетела новость о том, что сегодня в обеденное время в реанимации Лунинецкой центральной районной больницы скончался 52-летний мужчина, у жены которого был ранее диагностирован
Данную информацию Zarya.by попросила прокомментировать главного врача УЗ «Лунинецкая ЦРБ» Светлану Хлебус. На этот счет она сказала следующее:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
4 апреля ряд телеграм-каналов и интернет-ресурсов облетела новость о том, что сегодня в обеденное время в реанимации Лунинецкой центральной районной больницы...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)