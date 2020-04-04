На базе Брестского областного ЦГЭиОЗ организовано проведение диагностики коронавируса

Источник материала: Виртуальный Брест

По состоянию на 8.00 04.04.2020 на территории Брестской области выявлено 2 положительных теста на COVID – 19: 01.04.2020 выявлен 1 положительный тест на COVID – 19 (Столинский район); 03.04.2020 - 1 положительный тест на COVID – 19 (г.Брест).





иллюстрация - Брестский Вестник

Пациенты находятся на лечении в инфекционном отделении УЗ «Брестская областная клиническая больница». 03.04.2020 выявлен 1 положительный тест на COVID – 19 у жительницы Лунинецкого района, которая находится на стационарном лечении в г.Минске.

С 03.04.2020 на базе Брестского областного ЦГЭиОЗ организовано проведение ПЦР-диагностики коронавирусной инфекции.