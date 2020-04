Страцім-лебедзь — горды, моцны птах. Яго звычаі — арліныя, Яго ўцехі — сакаліныя; Пер'і-пер'ечкі бялеюцца Ды на золку агнявеюцца. У яго ў крыле — трыста тры пяра: Узмахне крылом — быццам бор шуміць, Узмахне другім — што мяцель гудзіць. Максім Багдановіч. #nature #birds #belarus #horki #horkiinfo #radiosvaboda #Беларусь #природа #птицы

