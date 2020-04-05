Трамп заявил, что для борьбы с коронавирусом в Нью-Йорк направят военных медиков

Источник материала: Tut.by

Президент Дональд Трамп в субботу объявил, что 1000 военных медиков разместят в Нью-Йорке. Это намерены сделать для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщает CNBC. Пока неясно, как именно и где будут использоваться военный персонал в Нью-Йорке — эпицентре пандемии в США.



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«Сейчас мы выводим людей из армии», — сказал Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

«Мы собираемся выделить дополнительно значительное количество военнослужащих для помощи штатам. Это будут тысячи и тысячи военнослужащих, военных медиков, профессионалов, медсестер и врачей», — заявил президент США, передает ТАСС .

Нью-Йорк остается эпицентром эпидемии в самих США, в городе число подтвержденных случаев заражения превысило 50 тысяч.