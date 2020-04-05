Хроники пандемии: самое актуальное про коронавирус в Беларуси и мире на 5 апреля

Источник материала: KYKY

К 5 апреля пандемия охватила 207 стран. Во всем мире уже зафиксировано больше миллиона случаев заражения коронавирусом (1 187 798). Погибших – больше 64 тысячи. Выздоровели – почти 246 тысяч людей.

Вот пятерка стран-лидеров по количеству зараженных людей, из которой еще вчера пропал Китай:

США: 301,9 тысячи;

Испания: 124,7 тысячи;

Италия: 124,6 тысячи;

Германия: 95,6 тысячи;

Франция: 90,8 тысячи.

Пятерка стран-лидеров по смертям от коронавируса:

Италия: 15,3 тысячи;

Испания: 11,7 тысяч;

Франция: 7,5 тысячи;

Великобритания: 4,3тысячи;

Иран: 3,4 тысячи.

Уточнение. Данные по заболеваемости, смертям и поправившимся от COVID-19 безбожно быстро устаревают. По этой причине некоторые из них мы опускаем. Но есть вариант следить за всеми цифрами в онлайне, вот по этой ссылке .

Обстановка в мире

США обогнала Испанию и Италию по количеству зараженных. На данный момент в Штатах коронавирус подтвердили у 301,9 тысячи человек. Очагом инфекции остаются штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси. В Нью-Йорке за сутки умерло более 300 человек, доведя количество жертв в штате за 24 часа до 562.

Из-за коронавируса в Америке часть заключенных переведут под домашний арест из-за коронавируса. По данным Reuters, на данный момент заражены 91 заключенный и 50 сотрудников из 122 тюрем.

Во Франции COVID-19 заразились 600 солдат.

Правительство Испании решило продлить действие строгого карантина до 26 апреля.

Некоторые эпидемиологи заявляют, что пик эпидемии в Италии – пройден. Пока что итальянские медики этот факт не подтвердили.

В Великобритании за сутки скончалось 708 человек. Это на сорок процентов больше, чем днем ранее.

В Грузии зафиксировали первую смерть человека, которому ранее диагностировали коронавирус

В России всего зарегистрировано 4,7 тысячи случаев заражения. Смертей – 43. В Москве продолжается строгий карантин – в этом городе больше 3 тысяч случаев коронавируса.

Мировые ученые изменили мнение: теперь говорят, коронавирус может передаваться через воздух без кашля.

В Мексике из-за коронавируса остановили завод по производству пива марки Corona.

Обстановка в Беларуси

COVID-19 добрался уже до всех областей Беларуси.

По последним данным Минздрава в нашей стране 440 случаев заражения коронавирусом (за сутки с 3 на 4 апреля плюс 84 случаев). 394 человека прямо сейчас находятся с Covid-19 в больницах. 41 человек – выздоровел. Минздрав подтвердил, что в Беларуси от коронавируса погибло пять человек.

В Витебске умерла медсестра, которой поставили диагноз – пневмония.

Министр образования Беларуси Игорь Карпенко, с согласия Александра Лукашенко, решил продлить каникулы для беларуских школьников на неделю. Весенние каникулы в школах стартовали 30 марта. В понедельник, 6 апреля, ученики должны были вернуться на занятия. Но из-за эпидемии коронавируса каникулы закончатся 13 апреля.



Беларусы запустили флешмоб #прашчальнаесловапрэзидзента в ответ на реплики Александра Лукашенко в адрес погибших, у которых диагностировали коронавирус.

Несмотря на то, что на беларуских государственных каналах пока еще говорят, что в Беларуси всё хорошо и ситуация под контролем, врачам в больницах уже не хватает средств защиты. Как и волонтерам, которые работают с пенсионерами. KYKY составил список актуальных инициатив и сборов – если вы хотите помочь активистам спасать людей.

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых мероприятий и скоплений людей. Если это возможно, будьте дома. Если нет – тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Постарайтесь не есть сырое мясо, молоко и яйца. Берегите себя и близких и помните: COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых она заметно чаще развивается бессимптомно.