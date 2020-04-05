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Хроники пандемии: самое актуальное про коронавирус в Беларуси и мире на 5 апреля
05.04.2020 06:16 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
К 5 апреля пандемия охватила 207 стран. Во всем мире уже зафиксировано больше миллиона случаев заражения коронавирусом (1 187 798). Погибших – больше 64 тысячи. Выздоровели – почти 246 тысяч людей.
Вот пятерка стран-лидеров по количеству зараженных людей, из которой еще вчера пропал Китай:
США: 301,9 тысячи;
Пятерка стран-лидеров по смертям от коронавируса:
Италия: 15,3 тысячи;
Уточнение. Данные по заболеваемости, смертям и поправившимся от COVID-19 безбожно быстро устаревают. По этой причине некоторые из них мы опускаем. Но есть вариант следить за всеми цифрами в онлайне,
Обстановка в мире
США обогнала Испанию и Италию по количеству зараженных. На данный момент в Штатах коронавирус подтвердили у 301,9 тысячи человек. Очагом инфекции остаются штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси. В Нью-Йорке за сутки умерло более 300 человек, доведя количество жертв в штате за 24 часа до 562.
Из-за коронавируса в Америке часть заключенных переведут под домашний арест из-за коронавируса. По данным Reuters, на данный момент заражены 91 заключенный и 50 сотрудников из 122 тюрем.
Во Франции COVID-19 заразились 600 солдат.
Правительство Испании решило продлить действие строгого карантина до 26 апреля.
Некоторые эпидемиологи заявляют, что пик эпидемии в Италии – пройден. Пока что итальянские медики этот факт не подтвердили.
В Великобритании за сутки скончалось 708 человек. Это на сорок процентов больше, чем днем ранее.
В Грузии зафиксировали первую смерть человека, которому ранее диагностировали коронавирус
В России всего зарегистрировано 4,7 тысячи случаев заражения. Смертей – 43. В Москве продолжается строгий карантин – в этом городе больше 3 тысяч случаев коронавируса.
Мировые ученые изменили мнение: теперь говорят, коронавирус может передаваться через воздух без кашля.
В Мексике из-за коронавируса остановили завод по производству пива марки Corona.
Обстановка в Беларуси
COVID-19 добрался уже до всех областей Беларуси.
В Витебске умерла медсестра, которой поставили диагноз – пневмония.
Министр образования Беларуси Игорь Карпенко, с согласия Александра Лукашенко, решил
Несмотря на то, что на беларуских государственных каналах пока еще говорят, что в Беларуси всё хорошо и ситуация под контролем, врачам в больницах уже не хватает средств защиты. Как и волонтерам, которые работают с пенсионерами.
Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых мероприятий и скоплений людей. Если это возможно, будьте дома. Если нет – тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Постарайтесь не есть сырое мясо, молоко и яйца. Берегите себя и близких и помните: COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых она заметно чаще развивается бессимптомно.
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К 5 апреля пандемия охватила 207 стран. Во всем мире уже зафиксировано больше миллиона случаев заражения коронавирусом (1 187 798). Погибших – больше 64 тысячи....
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