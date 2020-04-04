ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Не надо шутить. Все стараются, и чемпионат нескучный». Галыгин ответил хейтерам белфутбола

05.04.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Шоумен Вадим Галыгин прокомментировал результаты БАТЭ в чемпионате Беларуси по футболу после трех туров. Этому клубу Галыгин давно симпатизирует, а оценить результаты «желто-синих» его попросили для программы «Все на Матч» на телеканале «Матч ТВ». Повод приятный для артиста — БАТЭ накануне добился первой победы в новом розыгрыше турнира, который остается единственным футбольным соревнованием в Европе в период пандемии коронавируса.


Вадим Галыгин с мамой болеет за БАТЭ в матче с ПСВ в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2018 года. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Конечно, радостное настроение! Наконец-таки случилась долгожданная победа БАТЭ, — сказал Вадим. — Свои коррективы вносит ситуация, которая происходит везде в мире. Тем не менее 470 человек присутствовало на моем родном стадионе. Я родился в Борисове. Практически в пятистах метрах от места, где стоит «Борисов-Арена».

Собственно, что говорить? Победа. Матч смотрел очень внимательно. Долго ждали болельщики БАТЭ победы. Получилось с минимальным счетом, но тем не менее победа есть победа. Были интересные моменты в матче — тот же отмененный гол. Нервной игра получилась, по моему разумению. И все же — победа! Поздравляю всех болельщиков БАТЭ.

— Расскажите последнюю шутку, которую вы придумали про футбол в Беларуси?

— В Сети есть шутка интересная — обложка игры компьютерной (FIFA. - Прим.TUT.BY). Ну, знаете, каждый год выходит, и люди ждут, кого из футболистов разместят на обложку. А в этом году якобы напечатали Александра Григорьевича Лукашенко. Мол, в 2021 году выйдет [такая обложка] как символ белорусского футбола (в частности, картинку-мем опубликовал у себя в сториз звезда российского футбола Артем Дзюба. — Прим. TUT.BY).

Шутки? Знаете, не время сейчас шутить. В принципе, [пандемия] - дело-то серьезное. В понедельник, скорее всего, будет принято решение, я так думаю, о приостановке чемпионата Беларуси. Уже и молодежь не играет… В общем, есть такая информация. События, которые развиваются в мире, вносят коррективы в этот замечательный праздник футбола. Потому что мы радовались тому, что зрители со всего мира увидели белорусский футбол, белорусский клубы. Появились какие-то фан-клубы, как у «Слуцка».


Фото: instagram.com/artem.dzyuba

— В общем, хочется, чтобы было много хороших поводов для шуток, а шутить о неприятностях не хочется, — подытожил Галыгин. — У меня есть еще минуточка? Время-то у нас эфирное дорогое. Я хотел бы пожелать всем хорошего настроения и оптимизма. […] Хочу поблагодарить вас за то, что пригласили меня в этот эфир.

И хотел бы обратиться ко всем людям, которые отпускают шуточки по поводу уровня белорусского футбола, трансляций матча и тому подобное. Зато он, футбол, есть! Он сейчас идет. Не надо шутить. Все стараются, а мир узнает много новых имен, хороших футболистов. И я не могу сказать, что белорусский чемпионат скучный. Количество голов, тех же пенальти (пять пенальти, как в матче «Слуцк» — Славия. — Прим. TUT.BY) — есть интересные игровые моменты. Поэтому я бы то, что происходит, скучным никак не назвал бы. Вот!


Скриншот эфира «Матч ТВ»

Напомним, что на старте 30-го чемпионата Беларуси по футболу поддерживаемый Вадимом Галыгиным БАТЭ потерпел два поражения подряд, чего еще не бывало в истории клуба в этом турнире. Однако уже в третьем матче первенства борисовчанам удалось прервать череду неудач: они добыли минимальную победу в домашнем матче с брестским «Рухом» — 1:0.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шоумен Вадим Галыгин прокомментировал результаты БАТЭ в чемпионате Беларуси по футболу после трех туров. Этому клубу Галыгин давно симпатизирует.
 
Новости дня
Новости
 
«Он боролся очень долго»: в Минске умер мужчина, которого с фоторепортажем доставили в инфекционку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

04.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
05.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полымя
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика