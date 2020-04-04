«Не надо шутить. Все стараются, и чемпионат нескучный». Галыгин ответил хейтерам белфутбола

Источник материала: Tut.by

Шоумен Вадим Галыгин прокомментировал результаты БАТЭ в чемпионате Беларуси по футболу после трех туров. Этому клубу Галыгин давно симпатизирует, а оценить результаты «желто-синих» его попросили для программы «Все на Матч» на телеканале « Матч ТВ ». Повод приятный для артиста — БАТЭ накануне добился первой победы в новом розыгрыше турнира, который остается единственным футбольным соревнованием в Европе в период пандемии коронавируса.



Вадим Галыгин с мамой болеет за БАТЭ в матче с ПСВ в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2018 года. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Конечно, радостное настроение! Наконец-таки случилась долгожданная победа БАТЭ, — сказал Вадим. — Свои коррективы вносит ситуация, которая происходит везде в мире. Тем не менее 470 человек присутствовало на моем родном стадионе. Я родился в Борисове. Практически в пятистах метрах от места, где стоит «Борисов-Арена».

Собственно, что говорить? Победа. Матч смотрел очень внимательно. Долго ждали болельщики БАТЭ победы. Получилось с минимальным счетом, но тем не менее победа есть победа. Были интересные моменты в матче — тот же отмененный гол. Нервной игра получилась, по моему разумению. И все же — победа! Поздравляю всех болельщиков БАТЭ.

— Расскажите последнюю шутку, которую вы придумали про футбол в Беларуси?

— В Сети есть шутка интересная — обложка игры компьютерной (FIFA. - Прим.TUT.BY). Ну, знаете, каждый год выходит, и люди ждут, кого из футболистов разместят на обложку. А в этом году якобы напечатали Александра Григорьевича Лукашенко. Мол, в 2021 году выйдет [такая обложка] как символ белорусского футбола (в частности, картинку-мем опубликовал у себя в сториз звезда российского футбола Артем Дзюба. — Прим. TUT.BY).

Шутки? Знаете, не время сейчас шутить. В принципе, [пандемия] - дело-то серьезное. В понедельник, скорее всего, будет принято решение, я так думаю, о приостановке чемпионата Беларуси. Уже и молодежь не играет… В общем, есть такая информация. События, которые развиваются в мире, вносят коррективы в этот замечательный праздник футбола. Потому что мы радовались тому, что зрители со всего мира увидели белорусский футбол, белорусский клубы. Появились какие-то фан-клубы , как у «Слуцка».



Фото: instagram.com/artem.dzyuba

— В общем, хочется, чтобы было много хороших поводов для шуток, а шутить о неприятностях не хочется, — подытожил Галыгин. — У меня есть еще минуточка? Время-то у нас эфирное дорогое. Я хотел бы пожелать всем хорошего настроения и оптимизма. […] Хочу поблагодарить вас за то, что пригласили меня в этот эфир.

И хотел бы обратиться ко всем людям, которые отпускают шуточки по поводу уровня белорусского футбола, трансляций матча и тому подобное. Зато он, футбол, есть! Он сейчас идет. Не надо шутить. Все стараются, а мир узнает много новых имен, хороших футболистов. И я не могу сказать, что белорусский чемпионат скучный. Количество голов, тех же пенальти (пять пенальти, как в матче «Слуцк» — Славия. — Прим. TUT.BY) — есть интересные игровые моменты. Поэтому я бы то, что происходит, скучным никак не назвал бы. Вот!



Скриншот эфира «Матч ТВ»

Напомним, что на старте 30-го чемпионата Беларуси по футболу поддерживаемый Вадимом Галыгиным БАТЭ потерпел два поражения подряд, чего еще не бывало в истории клуба в этом турнире. Однако уже в третьем матче первенства борисовчанам удалось прервать череду неудач: они добыли минимальную победу в домашнем матче с брестским «Рухом» — 1:0.