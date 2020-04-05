Источник материала: Новости Волковыска

Коронавирус замучил мир, который надеется только на чудо – что однажды мы проснемся и всего этого ужаса не будет.

В то же время китайский вирус Ковид-19 вовсе не намерен сбавлять обороты.

По крайней мере, это выплывает исходя из количества заражений и жертв за последние дни.

Коронавирус в мире 5 апреля – статистика заболеваний

По состоянию на 5 апреля коронавирус Ковид-19 убил 60 874 человека. Победили болезнь – 233 689 человек.

Количество людей, которые заболели, ошеломляет – официально зафиксировано 1 139 207 случаев.





Соединенные Штаты за минувшие сутки потеряли 1480 граждан – столько людей погибли из-за осложнений, вызванных уханьской заразой Ковид-19.

Отметим, это самое большое количество умерших в течение суток, чем было до сих пор зафиксировано в какой-либо стране мира.

Добавим, что в США за последние сутки также было зарегистрировано более 35 000 новых случаев заболевания COVID-19, в результате чего общее количество официально подтвержденных случаев заболевания в стране составляет 278 458.

Своего рода американской версией Ухани стал Нью-Йорк – в городе от Ковид-19 умели 1867 человек. Всего в США умерли 7163 человек.

Заражения по странам – общее на 5 апреля

В США подтвердили более 278 тысяч случаев заражения.

В Испании более 124 тысяч больных.

В Италии более 119 тысяч случаев заражения.

В Германии более 91 тысячи больных.

Во Франции более 83 тысяч случаев заражения.

В Китае более 82 тысяч больных.

В Иране более 55 тысяч случаев заражения.

В Великобритании более 42 тысяч больных.

В Турции коронавирусом заболели более 20 тысяч человек.

Жертвы коронавируса – по странам на 5 апреля

США – 7 163 человека.

Италия – 14 681 человек.

Испания – 11 744 человека.

Франция – 6 521 человек.

Великобритания – 4 320 человек.

Иран – 3 452 человека.

Китай – 3 330 человек.

Германия – 1 293 человека.

Турция – 425 человек.

Победили болезнь

Китай – 76 942 человека.

Испания – 34 219 человек.

Германия – 24 575 человек.

Италия – 19 758 человек.

Франция – 14 138 человека.

США – 9 920 человек.

Коронавирус в Беларуси 5 апреля – сколько заболевших

Минздрав опубликовал обновленную информацию о количестве больных COVID-19.

По состоянию на 5 апреля в учреждениях здравоохранения находится 394 человека с коронавирусной инфекцией.

«У части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. После прохождения лечения выздоровел 41 человек. Зарегистрировано 5 случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией», – говорится в сообщении ведомства.

Общее количество случаев инфицирования – 440.

Ученые раскрыли новый факт о коронавирусе: COVID-19 повреждает важный орган

Коронавирус провоцирует кровотечения в зоне мозга, отвечающей за ощущения, память, осознанность и передачу сенсорной информации.





Китайский коронавирус SARS-CoV-2 поражает не только легкие, но и другие жизненно важные органы – в частности, мозг. К такому выводу пришли ученые.

Выяснилось, что воспалительные процессы провоцируют кровотечения и смерть клеток. Выводы исследователи сделали, проанализировав истории болезни 74-летнего мужчины и 58-летней женщины, которые заразились коронавирусом и перенесли неврологические расстройства, передает The New York Times.

Сканирование мозга женщины показало уменьшение плотности мозгового вещества и кровотечения в зоне мозга, отвечающей за ощущения, память, осознанность и передачу сенсорной информации. Стоит отметить, что женщину доставили в больницу в летаргическом состоянии, со спутанностью сознания и дезориентацией.

Об аналогичных случаях сообщали в Италии и Китае. Однако пока что среди миллиона пациентов с коронавирусом лишь очень небольшое число столкнулось с неврологическими осложнениями. Точная статистика неизвестна, так как не всем пациентам делают сканирование мозга.

Вирусолог назвала очень опасную особенность китайской заразы

Вирусолог объяснила, почему не удастся получить "стадный иммунитет" от жуткой китайской заразы.





Жуткий китайский коронавирус, который стал причиной пандемии во всем мире, имеет свойство постоянно мутировать.

Такое мнение высказала в интервью Радио Свобода вирусолог Соня Пекова, указав на то, что организм человека не сможет выработать иммунитет к коронавирусу.

"Если я заражаюсь вирусом в, так сказать, синем плаще и выздоровею, потому что у меня разовьется к нему иммунитет, а потом этот вирус придет ко мне в красном плаще, мой организм примет его за другой вирус и будет должен вырабатывать иммунитет и к нему. Судя по всему, это одно из самых неприятных свойств этого вируса", – рассказала она принцип мутации вируса.

По ее словам, к сожалению, в отношении вакцины это действительно плохая новость.

"Это зависит от того, какой эпитоп, то есть какой протеин этого вируса выбрали в качестве цели люди, которые разрабатывают вакцину. Но из-за того, как вирус меняет свой, так сказать, плащ, оболочку, этот протеин может меняться, и вакцина перестанет быть эффективной. Может случиться то, что сейчас происходит с гриппом, когда штамм, который появляется в этом году, несколько отличается от штамма прошлого года. Похоже, что новый коронавирус мутирует довольно быстро. То, что сейчас разрабатывается, может через какое-то время оказаться уже неэффективным", – объяснила она.

По словам Пековой, в связи с этим, "стадного иммунитета" от коронавируса вряд ли удастся добиться, то есть им с легкостью можно заболеть, выздороветь и заболеть снова.

Коронавирус у детей – как обнаружить и чем лечить

Американские исследователи назвали симптомы коронавируса у детей. Также они рассказали о лечении болезни.





Коронавирус из Китая – дети менее подвержены инфицированию в сравнении со взрослыми, а в случае заражения болезнь протекает в более легкой форме.

По результатам исследования Центра по контролю и профилактике заболеваний США, симптомы коронавируса у детей менее выражены, чем у старшего поколения, и схожи с другими респираторными заболеваниями.

Признаки коронавируса у детей:

лихорадка;

сухой кашель;

учащенное дыхание.

Также нужно обратить внимание на обезвоживание: отсутствие мочи в течение 8-12 часов, плач без слез, снижение энергии. Рвота и диарея тоже могут свидетельствовать об инфицировании.

При появлении первых признаков недомогания у ребенка: