







«Похоже, грядет самая тяжелая неделя — эта или следующая. К сожалению, умрет много людей. Но гораздо меньше, чем было бы, не прими мы необходимые меры. Но люди будут умирать»,— заявил президент на пресс-конференции, отметив, что власти не оставят пострадавшие регионы без поддержки. «Мы перевернем небо и землю, чтобы защитить наш великий американский народ»,— пообещал он.





Кроме того, глава государства объявил об отправке в Нью-Йорк тысячи военных специалистов — «медсестер, врачей, множество других людей». «Мы обеспечим военную поддержку»,— пояснил он. Накануне губернатор штата Нью-Йорк Эндри Куомо объявил, что ждет получения тысячи аппаратов для искусственной вентиляции легких и еще 130 — из штата Орегон.





Именно Нью-Йорк стал эпицентром коронавируса в США: с пятницы, 4 апреля, там погибли сразу 600 человек, доведя общее число умерших от COVID-19 до 3,5 тыс. Из-за сложной ситуации властям даже пришлось использовать для размещения инфицированных медицинский корабль ВМС США USNS Comfort. Изначально ожидалось, что он примет на борт других пациентов — например, с переломами и сердечными приступами — так как из-за тесноты и двухъярусных коек на нем крайне сложно обеспечить необходимую изоляцию пациентов с инфекционными заболеваниями.





Изначально на корабль пускали только пациентов только с отрицательным тестом на COVID-19, но из-за недостатка коек стали принимать всех без явных симптомов — в итоге у нескольких больных, переведенных на USNS Comfort, обнаружили COVID-19, и их пришлось изолировать силами команды. Ожидается их перевод в наземную больницу.









Тем не менее, президент отметил, что не желает затягивать вредные для экономики карантинные меры: «Нам надо открывать страну, снова открыть ее. Нельзя продолжать делать это месяц за месяцем». Несмотря на получение почти 1,5 тыс. новых аппаратов ИВЛ, ситуация остается крайне тяжелой — по оценкам властей, на пике эпидемии местным врачам понадобится около 37 тыс. таких устройств, а пока их немногим более 10 тыс. В федеральном резерве есть еще 10 тыс., и господин Трамп уже пообещал помочь штату.





По данным на 5 апреля в США более 300 тыс. человек заболели COVID-19, умерли более 8 тыс.