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Белорусские вузы проводят для абитуриентов онлайн-экскурсии

05.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Из-за пандемии коронавируса белорусские вузы проводят дни открытых дверей в режиме онлайн. Теперь на сайтах университетов можно пообщаться с деканами и преподавателями, а также выпускниками. Некоторые вузы даже устраивают для абитуриентов экскурсии по лабораториям, учебным аудиториям и общежитиям.

«Большим плюсом является то, что многим не нужно приезжать из дальних уголков Беларуси, не надо тратить деньги на проезд. Выложенную трансляцию можно посмотреть в любое удобное время. Это можно сделать всей семьей. Родители ведь часто принимают решение в выборе профессии. Единственный минус – мы не видим глаз наших абитуриентов. Но мы уверены, что это будет во время приемной кампании и 1 сентября», – отметила декан экономического факультета Белорусского государственного университета Анна Королева.

Занятия в белорусских вузах из-за коронавируса не отменяли. Лишь изменили расписание, чтобы группы студентов не пересекались в больших лекционных аудиториях. По последним данным Минздрава, в стране 394 случая заражения. 5 человек скончались, 41 выздоровел.



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