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Леонид Слуцкий: «Лучше посмотрю КВН, чем чемпионат Беларуси»

05.04.2020 08:38 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Рубина Леонид Слуцкий поделился мнением о чемпионате Беларуси

«Что предпочту: посмотреть 1/8 КВН или матч чемпионата Беларуси? 1/8 КВН. Хотя в КВН сейчас тоже трудно держать уровень. Я бы предпочел 1/2 КВН.

Я не смотрел ни одного матча чемпионата Беларуси. Хотя в команде «Смолевичи» работает мой воспитанник Виталий Казанцев, помогает главному тренеру, мы общаемся, я в курсе дел этой команды. Я лучше посмотрю лишнюю игру «Аталанты» или какой-то матч «Манчестер Сити».

Команда «Слуцк»? Название крутое. Понимаю, что иностранцам оно нравится из-за названия, как и моя фамилия. Но пока названием все ограничивается.

Смотреть чемпионат Беларуси я не планирую. А какой смысл? Лучше посмотрю несколько иной футбол. Есть возможность посмотреть любую команду мира», — сказал Слуцкий в прямом эфире в Instagram журналиста Нобеля Арустамяна.

Напомним, сезон РПЛ был приостановлен до 31 мая из-за коронавируса.

В чемпионате Беларуси изменился фаворит. Скорее сюда, пока кэфы окончательно не попадали!

 
 
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Главный тренер «Рубина Леонид Слуцкий поделился мнением о чемпионате Беларуси «Что предпочту: посмотреть 1/8 КВН или матч чемпионата Беларуси? 1/8 КВН.
 
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