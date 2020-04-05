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Леонид Слуцкий: «Лучше посмотрю КВН, чем чемпионат Беларуси»
05.04.2020 08:38 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Рубина
«Что предпочту: посмотреть 1/8 КВН или матч чемпионата Беларуси? 1/8 КВН. Хотя в КВН сейчас тоже трудно держать уровень. Я бы предпочел 1/2 КВН.
Я не смотрел ни одного матча чемпионата Беларуси. Хотя в команде «Смолевичи» работает мой воспитанник Виталий Казанцев, помогает главному тренеру, мы общаемся, я в курсе дел этой команды. Я лучше посмотрю лишнюю игру «Аталанты» или какой-то матч
Команда «Слуцк»? Название крутое. Понимаю, что иностранцам оно нравится из-за названия, как и моя фамилия. Но пока названием все ограничивается.
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Напомним, сезон РПЛ был приостановлен до 31 мая из-за коронавируса.
В чемпионате Беларуси изменился фаворит. Скорее сюда, пока кэфы окончательно не попадали!
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Главный тренер «Рубина Леонид Слуцкий поделился мнением о чемпионате Беларуси «Что предпочту: посмотреть 1/8 КВН или матч чемпионата Беларуси? 1/8 КВН.
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