Когда ждать пик коронавируса в Беларуси — исследование специалиста из США

42.TUT.BY текст «Прогнозирование динамики распространения COVID-19 в Беларуси на основе математического моделирования». . Ниже публикуем присланныйтекст «Прогнозирование динамики распространения COVID-19 в Беларуси на основе математического моделирования». .





Кто авторы исследования





Павел Скумс — профессор и замдекана по магистратуре и аспирантуре, факультет Computer Science, Университет штата Джорджия (GSU), Атланта, США. До этого научный сотрудник Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Выпускник механико-математического факультета БГУ, кандидат физ.-мат. наук. Научные интересы: биоинформатика, вычислительная геномика, молекулярная эпидемиология.





Херардо Човелл-Пуэнте — профессор и заведующий кафедрой наук об общественном здравоохранении (Population Health Sciences), факультет здравоохранения, Университет штата Джорджия (GSU), Атланта, США. Научные интересы: математическая эпидемиология и моделирование.





Модель для Беларуси

Для обучения модели мы использовали данные по Беларуси, предоставляемые Университетом Джонса Хопкинса, — они слегка отличаются и примерно на день опережают данные, публикуемые ВОЗ. Результаты на данный момент получились следующие.





На рисунке ниже представлен долгосрочный прогноз так называемой общей инцидентности или общей заболеваемости, то есть количества новых заболевших в данный календарный день (включая обратившихся и не обратившихся за медицинской помощью).





График: Павел Скумс, Херардо Човелл-Пуэнте



Слева синяя прямая отмечает момент прогнозирования (3 апреля 2020 года), красная кривая — это усредненный прогноз, и красные штрихованные кривые выше и ниже нее — это границы 95-процентного доверительного интервала для каждого дня. Справа отображены все возможные траектории развития эпидемии. Как видно из графиков, чем далее мы двигаемся в будущее, тем менее мы уверены в нашем прогнозе (для специалистов — использовался бутстрэппинг с так называемыми Пуассоновскими ошибками).





Наша уверенность в прогнозе будет повышаться в процессе накопления данных. Однако уже теперь можно сказать, что пик эпидемии вряд ли будет достигнут в ближайшее время — скорее всего, это произойдет в течение 20−30 дней. Аналогичную динамику мы наблюдали в других европейских странах, где эпидемия началась ранее. На пике может появляться от 700 до 4500 новых случаев в день. Верхнее значение, впрочем, крайне маловероятно, пишут авторы.