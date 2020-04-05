«Записывал все расходы до гвоздя». Смотрите, какой дом с фасадом из ЦСП построили под Минском

Источник материала: Tut.by

Строительство своего дома в деревне Алесино возле Смолевичей Алексей начал в 2016 году. К делу он подходит основательно: заказал индивидуальный архитектурный и дизайн-проект, контролирует своих строителей, закупкой всех строительных материалов занимается сам. Все расходы — до гвоздя — записывает в отдельную табличку. Проект движется к финалу, и владелец поделился своими расчетами и опытом самостоятельного строительства. Он также рассказал, как и на чем можно сэкономить, как сделать недорого оригинальный фасад и с какими непредвиденными ситуациями можно столкнуться на стройке.





Своя земля в деревне

Участок в Алесино в 45 километрах от Минска Алексей нашел в объявлениях пять лет назад: 15 соток, газ, вода и свет по улице. Но цена показалась необоснованно высокой — 15 тысяч долларов за голый кусок земли? Параллельно присматривался к участкам в Смолевичах — в более обжитом микрорайоне Сад они были уже дорогими, а в Липках земля стоила дешевле, но там не было ни нормальных дорог, ни коммуникаций.

В 2016 году собственники участка в Алесино существенно снизили цену — до 9 тысяч. В итоге сторговались до 6400 долларов.

Оригинальный проект

Дальше наступил черед выбора проекта. Его Алексей заказал у молодых архитекторов из студии ZROBYM architects. Они предложили очень смелое решение: один этаж, составная крыша (односкатная с плоским эксплуатируемым участком). Концепцией предполагалось, что по центру дома за стеклянными стенами будет мини-двор с живым деревом.







Проект дома

— Все, кто видел этот проект, говорили, что это все невозможно, такое построить не получится, и я побоялся соглашаться на такое, — говорит Алексей. — Проект переделали, дерево убрали. И я его придерживался во всем, кроме крыши. Денег на такую, как предложили архитекторы, на тот момент не было. И строители напугали. Поэтому ее сделали обычной вальмовой. Теперь-то понимаю, что ничего невозможного нет и не стоило слушать строителей. Нужно было «дожимать».

Эскизный проект с конструктивными решениями, привязкой к участку обошелся в 860 долларов (здесь и далее по тексту все цены будут указаны в долларах по курсу рубля на момент приобретения).

Фундамент от украинцев

Когда участок покупался, Алексей считал, что он вполне себе ровный. Однако на деле перепад высот оказался существенным. Это стало понятно, когда строители приступили к вертикальной разметке фундамента. Если в самой высокой точке высота цоколя — 20 см, то в самой нижней — в рост человека. На заливку ростверка и свай понадобилось 46 кубов бетона.



Планировка

В 2016 году в страну приехало много строителей из Украины, и это серьезно повлияло на стоимость строительных работ.

— На фундаменте у меня работала бригада украинцев — человек 10 сразу, — рассказывает Алексей. — Вопросов к ним нет: сделали все быстро, качественно и сравнительно недорого.

Бетон стоил 1700 долларов. Строители за свою работу взяли 2070 долларов. Еще порядка 700 долларов было потрачено на песок для засыпки внутрь фундамента и выравнивания участка. Плюс черновая стяжка — 350 долларов. Итоговая стоимость фундамента — 5657 долларов.

В этом же году на участке пробурили скважину — это обошлось в 500 долларов, но результат Алексея разочаровал: вода из нее откровенно воняла, и использовать ее можно только для строительных работ. Сейчас скважина законсервирована. К водопроводу по улице в реальности оказалось довольно проблематично подключиться, но об этом позже.

Порядка 900 долларов стоило подведение к стройплощадке электричества.

Сколько стоили «коробка» и кровля?

Стены из газосиликата и стропильную систему возводили два брата-строителя из Лельчиц. Прораб притянул вагончик на участок, и они в нем жили. К ним вопросов по поводу качества у Алексея нет. Стены, перегородки, монолитный пояс, вентканалы из кирпича с работой и материалами обошлись в 6520 долларов.





Эти же строители сделали перекрытие и стропильную систему.

— Стропильную систему накрыли мембраной, и на этом деньги у меня закончились, стройка остановилась на три месяца, — говорит Алексей. — Ошибкой было оставлять не закрытой кровлей мембрану: она начала разрушаться. Позже ее дополнительно повредили при монтаже кровли. Этот этап с материалами и работой стоил 6060 долларов.

К следующему сезону Алексей накопил на металлочерепицу «Норман» — полный комплект с доборами обошелся в 3100 долларов.

Кровлю делали уже другие строители, и их работу хозяин дома не проконтролировал. Позже он обнаружил дырки в мембране, которые бригадир кровельщиков потом приезжал заклеивать армированным скотчем.

Кровельщики оказались так себе специалистами: вопреки инструкции, они обрезали металлочерепицу в размер болгаркой, а не специально купленными для этого Алексеем ножницами по металлу.





— Крыша, наверное, самое проблемное место в доме, и уже понятно, что мне придется постоянно заниматься ее мелким ремонтом, — говорит Алексей. — Эти же ребята, что делали крышу, предложили смонтировать септик. За то, чтобы сделать два колодца по два бетонных кольца, они запросили 300 долларов. Я обзвонил несколько минских фирм — там такую же работу готовы были сделать ровно в два раза дешевле. Поэтому своим работникам я заплатил 300 рублей, и мы расстались. Я недавно залезал в эти колодцы и понял, что и это было много: стык колец они не загидроизолировали, в первом колодце не забетонировали дно, хотя это нужно делать по строительным нормам. Колодцы между собой соединили «на отцепись». В общем, септик еще не готов к использованию.

Окна, двери, штукатурка

В 2018 году, чтобы продолжить строительство, пришлось брать целевой кредит в Беларусбанке. За кредитные деньги Алексей в первую очередь купил окна и двери.

— Двери купил по акции, — рассказывает он. — Они с «теплой» коробкой, выглядят очень современно, и к качеству нет вопросов. Обошлись две двери с монтажом в 2355 долларов. Окна искал под следующие параметры: качественный профиль с односторонней ламинацией, энергоэффективный стеклопакет и качественная фурнитура. Обзвонил много контор и понял, что окна в большинстве случаев делаются в России, а у нас только фирмы по продаже со своими установщиками. С одной из таких фирм и заключил договор: они дали самую адекватную цену. С монтажом окна обошлись в 3500 долларов.





В гостиной одна стена практически полностью состоит из больших окон. Планировалось, что это будет один большой стеклопакет без вертикальных делителей из ПВХ-профиля, но Алексея от такого решения отговорили.

— Сказали, что стекло не выдержит, хотя другие люди, которые имеют отношение к окнам, сказали обратное, — говорит он. — Сейчас бы ставил без этих перемычек. Раздвижных систем для выхода на террасу не делал по одной простой причине: это дорого.

В прошлом году подшил черновой потолок (200 долларов за работу и 320 за доску подшивы). Плюс утеплитель, мембрана, пленка пароизоляции, крепеж.

Потом пригласил электрика, и он развел проводку по дому. Все работы с материалами (кабель, розетки, автоматы и прочее) обошлись примерно в 2000 долларов.



Из дизайн-проекта — расстановка мебели



Визуализация интерьера детской комнаты

Перед этим Алексей заказал дизайн-проект интерьера за 370 долларов с детальной планировкой, расстановкой мебели, планами полов и потолков. Это помогло четко рассчитать количество необходимых материалов: метраж ламината для полов и фартука на кухне, плитки для санузлов, количество розеток и выключателей.

Стены в доме оштукатурили машинным способом, штукатурка везде, кроме санузлов, гипсовая. Эта часть работ обошлась в 4350 долларов. Чистовую стяжку сделали тоже машинным способом за один день — за 1310 долларов.

Вместо газа — электричество

Изначально планировалось, что отопление будет газовым, но ближе к делу выяснилось, что только подключение к газовой трубе обойдется в 3500 долларов: для этого нужно делать «прокол» под дорогой, а это дорого.

— К этому времени появился новый дешевый тариф на отопление электричеством, и я решил, что это будет дешевле. На практике же проекты, дополнительные счетчики, кабель и работы потянули на сумму более чем тысяча долларов. Теперь дом отапливается электрокотлом, воду греет электробойлер. Во всем доме, кроме спален, кладовки и кабинета, — теплые полы.



Котельная

Стоит отметить, что Алексей и на электрику, и на отопление заказывал проекты. Он говорит, что это уберегло его карман от непредвиденных расходов.

— Имея на руках проект, ты понимаешь, что и сколько будет стоить. Мне система отопления (с материалами, радиаторами, трубами, монтажом) плюс разводка водопровода с материалами и работой обошлись в 9650 долларов.

Но от проекта он все же отступил — в гостиной появился камин, который не планировался.



Визуализация интерьера гостиной. Камин проектом не предусматривался

— Был в гостях у друга, он растопил печь-камин, усадил перед ней и сказал: «Вот сиди и думай, нужна тебе печь или нет», — объясняет эту покупку Алексей. — Тогда я понял, что камин мне необходим. Тогда занялся поиском бюджетного варианта. Обзвонил несколько контор — везде цены были одинаковы. Но мне повезло: дозвонился в фирму, которая является прямым поставщиком польского производителя. Поэтому у них ценник был на 500 рублей ниже. В итоге сама печка стоила 500 долларов, а весь проект с дымоходом, плиткой, изоляцией и работами обошелся в 1500.



Первый розжиг камина

Последнее изменение в проект Алексей внес буквально неделю назад: изначально планировалось, что потолки будут натяжными, но в последний момент Алексей поменял свое решение — это будет дерево (имитация бруса):

— В комнатах это будет сосновая доска, в санузлах — осиновая. Над зоной кухни планирую сделать реечный потолок, осталось лишь придумать, как его крепить.

Утепление и отделка фасада

Стены Алексей утеплил. Так как фасад вентилируемый, то для этого покупался бюджетный утеплитель. Пирог стены выглядит так: блок 400 мм, 50 мм утеплителя, ветрозащита, вентзазор и чистовой фасад — ЦСП (цементно-стружечные плиты белорусского производства) в комбинации с деревянным планкеном.



Начало монтажа ЦСП



Сочетание планкена и ЦСП

— Нужное количество ЦСП посчитал просто: периметр дома разделил на ширину листов (1,2 метра), — объясняет Алексей. — Высота листа 3,2 метра, а стены — 3 метра. Лишние 20 см решил не отрезать, а закрыть цоколь. ЦСП разбивают вставки из прибитых по диагонали деревянных планок. Есть участки фасада, которые зашиты горизонтально более широкой доской.



Импрегнированная доска на фасаде

Доски для фасада нашлись у производителя в Смолевичах. Это импрегнированная сосна (пропитанная защитными составами в автоклаве) — она долговечная, устойчива к гниению и не требует дополнительной обработки. Алексей говорит, что скупил все несортовое, то, что другие покупатели выбраковывали: доски с сучками, не идеально ровные. Получилось хорошо сэкономить, при этом к внешнему виду дерева на фасаде претензий нет. Такие же доски были закуплены и на продолжение настила террасы со стороны гостиной. И планкен, и террасная доска обошлись в 1500 долларов. Плиты ЦСП и утеплитель стоили 1160 долларов.



Импрегнированная доска для террасы

Оконные откосы и внешние подоконники планировалось сделать металлическими, но фасадчики предложили сделать их из ЦСП. Алексей согласился.

— Подоконник из ЦСП сделан заподлицо, но я не думаю, что вода будет течь по фасаду. У крыши достаточно большие свесы — 70 см, и уже смонтирована водосточка. Посмотрим, как это будет работать. А металлический подоконник всегда успею поставить.



Оконные откосы и подоконник из ЦСП

ЦСП крепился к деревянной обрешетке специальными саморезами, они утоплены в плиту и позже будут замазаны полимерной шпатлевкой.

— Как выглядит сейчас фасад, мне очень нравится, но защищать чем-то ЦСП все же придется: хоть и минимально, но влагу этот материл впитывает.

Расходы на все фасадные работы и материалы составили порядка 6000 долларов. Порядка — потому что в эту сумму уже входит террасная доска, которую владелец намерен монтировать сам, а окончательный расчет с бригадой, занимающейся фасадом, будет произведен по факту окончания всех работ.

Разумная закупка

Алексей говорит, что если бы он сейчас начинал строить, имея за плечами сегодняшний опыт, то на все этапы был бы подробный проект, с продумыванием всех нюансов.

— Потратил бы на проектирование больше времени, но стройка бы шла быстрее и было бы меньше неожиданных расходов.

Алексей закупает стройматериалы сам. Если это дорогая позиция, то он составляет табличку и обзванивает разные фирмы — не менее 3−4. Обычно это дает понимание, есть ли смысл продолжать обзвон. Есть такие позиции, когда нужно учитывать цену и на материал, и на работу. Например, двери в Минске будут стоить дешевле или столько же, как и в Жодино. Но установка в первом случае будет едва ли не в два раза дороже. Очивидно, что выгоднее купить в Жодино.

Расценки строителей

В начале этого года Алексей решил форсировать строительство. Сначала его подхлестывало желание быстрее переехать в собственный дом, а теперь еще и рост курса доллара.

— В этой сфере все услуги оцениваются в долларах — строителям все равно, что происходит в стране, — говорит он. — Они думают, что если отвалятся неплатежеспособные клиенты, у которых просела зарплата в валюте, то они найдут тех, у кого денег достаточно, чтобы строить в кризис.



Визуализация интерьера ванной комнаты



Плитка в ванной комнате

Сейчас на его стройке работают сразу несколько бригад: два плиточника внутри и отделочники фасада.

— Плиточники оценивают свою работу в долларах, с фасадчиками договаривались в рублях, — говорит Алексей. — Но на тот момент доллар стоил 2,15 рубля, а когда они начали делать фасад, курс вырос. Не знаю, как поступили бы другие, но эти фасадчики не требовали пересмотреть цены — мол, раз договорились в рублях, значит, и плати в рублях. Плюс у меня возникла проблема с оплатой. Предложил им выплатить за ту работу, что они сделали, по той цене, что и договаривались, а доделывать они будут тогда, когда появятся у меня деньги и по актуальному курсу. Ребята сказали, что готовы все доделать и с частичной оплатой. Со своей стороны, я предложил им перейти на доллар, но курс зафиксировали на отметке 2,42 рубля за доллар. Это всех устроило, работы уже на финише.

Головная боль

Как мы уже говорили, попытка добыть воду из скважины потерпела фиаско. Тогда Алексей обратился в Смолевичский водоканал с просьбой подключиться к центральному водопроводу. Сначала ему отказали, но после решение изменили. Был подготовлен проект, выписано техзадание на подключение. Сложность всего мероприятия заключалась в том, что до трубы нужно копать траншею в 300 метров.





— В водоканале мне посоветовали копать со стороны дома в направлении места врезки — вдруг найдется другая труба, поближе, — рассказывает Алексей. — Вызвал экскаватор, и начали копать. Вскоре и в самом деле нашли железную трубу метрах в 30. Куда и откуда она идет, было непонятно. Электрик, который работал в это время на доме, рассказал, что приезжал человек от водоканала, просверлил дырку в трубе — вода в ней была. Я купил нужной длины пластиковую трубу, разложил в траншее и закопал. Дальше приехали работники водоканала и сделали врезку. Приходим в дом, открываем кран — воды нет. Тогда мне сказали, что, может, песком забило мою пластиковую трубу или передавило камнем — в общем, проблема на моей стороне. И уехали. Я решил найти проблему. Засунул в трубу проволоку, и в какой-то момент она перестала пропихиваться по трубе. Я вызвал экскаватор, и в месте предполагаемого засора трубу раскопали. Распили ее и повторили фокус с проволокой — она свободно проходила в обе стороны, а это означает одно: засора нет. Значит, в той ветке, к которой меня подключили, нет напора воды. Не помогла и насосная станция: она не может закачать ее из трубы.

В этой ситуации Алексея раздражает позиция водоканала: о проблеме знают, сопереживают, кормят обещаниями, но никак ее не решают:

— Написал в итоге жалобу директору Смолевичского водоканала, пусть разбираются.

Сколько уже потрачено?

Владелец дома все расходы записывает в табличку — все посчитано буквально до гвоздя. На этом этапе, когда после окончания работ плиточников останется установить уже закупленную сантехнику, смонтировать кухню (ее Алексей заказал заранее) и положить ламинат, сумма расходов составила 80 тысяч долларов. Заезжать же Алексей готовится ближе к лету — возможно, не все будет готово, зато это будет свой дом, в котором приятнее переждать и кризис, и коронавирус.