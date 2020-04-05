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Тех, кто нарушает самоизоляцию, могут принудительно госпитализировать
05.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
На Национальном правовом портале
Правительство уже ввело обязательную 14-дневную самоизоляцию этой категории граждан. Минздрав
Согласно инструкции, МВД на основании данных Госпогранкомитета о пересечении границы будет формировать списки лиц, прибывших из стран, где регистрируются случаи COVID-19. Граждане должны указывать адреса регистрации и пребывания. Эти сведения будут передаваться Минздраву, который будет предоставлять их в главные управления исполкомов по здравоохранению и территориальные центры гигиены и эпидемиологии.
Оценка соблюдения требования самоизоляции возложена на местные центры гигиены и эпидемиологии. «Посещение проводится без входа в жилое помещение и непосредственного контакта с прибывшими лицами либо совместно проживающими с ними лицами путем их устного опроса или иным способом», сказано в инструкции.
В случаях если самоизолированный будет отсутствовать по месту жительства или нарушит правила самоизоляции, центры гигиены и эпидемиологии совместно с милицией должны принять меры по установлению его места нахождения и мотивах несоблюдения самоизоляции.
В течение одного рабочего дня санстанция должна рассмотреть вопрос о применении специальных мер по оказанию медицинской помощи, предусмотренных законом о предупреждении распространения заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения, ВИЧ. Одним из пунктов документа допускается принудительная госпитализация и лечение.
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