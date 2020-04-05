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Генсек АБФФ Жардецкий: «Футбол может быть способом расслабиться в нынешнем потоке тревожных эпидемиологических новостей»

05.04.2020 11:12 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Генеральный секретарь АБФФ Сергей Жардецкий в интервью ESPN заявил, что на сегодняшний день из-за распространения коронавируса останавливать чемпионат Беларуси оснований нет.

О чемпионате

Мы анализируем ситуацию ежедневно. Полностью доверяем нашей системе здравоохранения, и в данный момент нет причин останавливать первенство. Мы понимаем, что ситуация в некоторых странах очень серьезная, но, после консультаций с нашими соответствующими органами мы решили, что чемпионат пока может продолжаться.

О том, что чемпионат называют «последняя лига на земле»

Как есть, так есть. Мы не просили навешивать на нас ярлык, но реальная ситуация в Беларуси на самом деле не настолько критична, чтобы приостанавливать чемпионат

О популярности ЧБ

Дополнительная популяризация полезна для белорусского футбола. Очевидно, что сейчас есть интерес к телевизионным правам, и ряд стран приобретает права на трансляции, но я думаю, что сейчас не время смотреть на это с коммерческой точки зрения. Футбол может быть способом расслабиться в нынешнем потоке тревожных эпидемиологических новостей.

Добавим, что по состоянию на 4 апреля общее число инфицированных коронавирусом выросло до 440 человек. Минздрав подтвердил смерть 5 человек.

Чемпионат Беларуси не боится коронавируса

 
Теги: Новости
 
 
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Генеральный секретарь АБФФ Сергей Жардецкий в интервью ESPN заявил, что на сегодняшний день из-за распространения коронавируса останавливать чемпионат Беларуси...
 
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