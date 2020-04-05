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Глава Евросоюза об эпидемии: Нужен план Маршалла
05.04.2020 10:44 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Необходимо инвестировать миллиарды в Европу сегодня, чтобы предотвратить катастрофу в будущем, заявила фон дер Ляйен.
Председатель Еврокомиссии, главного органа Евросоюза, Урсула фон дер Ляйен убеждена, что бюджету ЕС требуются масштабные инвестиции. Об этом в воскресенье, 5 апреля, она написала в гостевом комментарии в газете Welt am Sonntag, пишет
"Нам нужен план Маршалла для Европы. Необходимо инвестировать миллиарды евро сегодня, чтобы предотвратить катастрофу в будущем", - заявила фон дер Ляйен.
Председатель Еврокомиссии уверена, что Европа вскоре будет вновь "твердо стоять на ногах", а нынешний кризис создаст чувство единства среди европейских наций.
Европа сейчас является эпицентром пандемии коронавируса и наиболее всего пострадала от него. По данным агентства AFP, в европейских странах подтверждены более 627 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2, погибли более 46 тысяч человек.
План Маршалла, предполагавший помощь со стороны США в размере миллиардов долларов, был принят в 1948 году американским госсекретарем Джорджем Маршаллом. Он помог восстановить европейскую экономику, разрушенную после Второй мировой войны.
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Необходимо инвестировать миллиарды в Европу сегодня, чтобы предотвратить катастрофу в будущем, заявила фон дер Ляйен.
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