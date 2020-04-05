ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Средство, которое замедляет заражение коронавирусом, разработано в Польше

05.04.2020 12:38 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Средство, которое замедляет заражение коронавирусом, разработано в Польше

Найдено средство, которое замедляет заражение коронавирусом. Об этом заявила группа учёных из Ягеллонского университета польского Кракова, сообщает ТАСС со ссылкой на польское агентство печати.

По мнению учёных, это первый шаг на пути к созданию лекарства. «Разработанная нами субстанция — это инновация мирового масштаба», — отметил вирусолог профессор Кшиштоф Пырц. 
Изобретение состоит из химического соединения под названием HTCC. Известно, что оно оказывает влияние не только на SARS-CoV-2, но также и на MERS-CoV, который является возбудителем ближневосточного респираторного синдрома. 

Теперь польские учёные хотят начать работу над клиническими исследованиями своего нового средства. Сообщается, что HTCC уже запатентовано. Ранее даже проводилось тестирование на животных. Однако разрешения для использование у людей средство пока ещё не получало. Известно, что у грызунов данная субстанция не влекла за собой ухудшения в работе их органов дыхания. Также средство не демонстрировало свою токсичность.

Полимерное соединение HTCC разработано на основе хитозана. Его получают из креветок или грибов. Как показали исследования, данный полимер может связываться с белком Спайка, который и образует «корону» вируса. Затем HTCC блокирует его взаимодействие с рецептором клетки и, как следствие, с вирусом, который проникает в клетку.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Найдено средство, которое замедляет заражение коронавирусом. Об этом заявила группа учёных из Ягеллонского университета польского Кракова, сообщает ТАСС со...
 
Новости дня
Новости
 
«Это опасная чушь». В Великобритании люди ломают вышки 5G, считая их источником коронавируса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

04.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
05.04.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика