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Средство, которое замедляет заражение коронавирусом, разработано в Польше
05.04.2020 12:38 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Найдено средство, которое замедляет заражение коронавирусом. Об этом заявила группа учёных из Ягеллонского университета польского Кракова,
Теперь польские учёные хотят начать работу над клиническими исследованиями своего нового средства. Сообщается, что HTCC уже запатентовано. Ранее даже проводилось тестирование на животных. Однако разрешения для использование у людей средство пока ещё не получало. Известно, что у грызунов данная субстанция не влекла за собой ухудшения в работе их органов дыхания. Также средство не демонстрировало свою токсичность.
Полимерное соединение HTCC разработано на основе хитозана. Его получают из креветок или грибов. Как показали исследования, данный полимер может связываться с белком Спайка, который и образует «корону» вируса. Затем HTCC блокирует его взаимодействие с рецептором клетки и, как следствие, с вирусом, который проникает в клетку.
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Найдено средство, которое замедляет заражение коронавирусом. Об этом заявила группа учёных из Ягеллонского университета польского Кракова, сообщает ТАСС со...
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