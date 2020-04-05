Средство, которое замедляет заражение коронавирусом, разработано в Польше

Источник материала: ОНТ

Найдено средство, которое замедляет заражение коронавирусом. Об этом заявила группа учёных из Ягеллонского университета польского Кракова, сообщает ТАСС со ссылкой на польское агентство печати.

По мнению учёных, это первый шаг на пути к созданию лекарства. «Разработанная нами субстанция — это инновация мирового масштаба», — отметил вирусолог профессор Кшиштоф Пырц.

Изобретение состоит из химического соединения под названием HTCC. Известно, что оно оказывает влияние не только на SARS-CoV-2, но также и на MERS-CoV, который является возбудителем ближневосточного респираторного синдрома.

Теперь польские учёные хотят начать работу над клиническими исследованиями своего нового средства. Сообщается, что HTCC уже запатентовано. Ранее даже проводилось тестирование на животных. Однако разрешения для использование у людей средство пока ещё не получало. Известно, что у грызунов данная субстанция не влекла за собой ухудшения в работе их органов дыхания. Также средство не демонстрировало свою токсичность.

Полимерное соединение HTCC разработано на основе хитозана. Его получают из креветок или грибов. Как показали исследования, данный полимер может связываться с белком Спайка, который и образует «корону» вируса. Затем HTCC блокирует его взаимодействие с рецептором клетки и, как следствие, с вирусом, который проникает в клетку.

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