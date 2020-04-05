СМИ рассказали о новых смертях от коронавируса в Беларуси

Источник материала: KYKY

Вчера, 4 апреля, в 20:00 в минской инфекционке умер 69-летний Юрий Осипов, который работал в Нацбанке. У него была пневмония, вызванная вирусом COVID-19, передает «Свобода». В том же учреждении на госпитализации с аналогичным диагнозом остались дочь и жена мужчины.

По словам дочери погибшего Анны, когда около двух недель назад ее отец заболел, врачи лечили его как от ларингита. Мужчине становилось хуже, а потом одни и те же симптомы проявились у всей семьи – в частности, высокая температура. Анна рассказывает, что попыталась сдать тест на коронавирус в поликлинике, но ей отказали, несмотря на то, что по работе девушка общается с иностранцами. Тест не сделали, так как Анна в последнее время не выезжала за границу.

Позже всю семью с пневмонией положили в десятую больницу в Минске, а когда первый тест на COVID-19 у всех ее членов оказался положительным, перевели в инфекционку. К тому времени у Юрия Осипова уже было крайне низкое насыщение кислородом, он нуждался в аппарате ИВЛ. «Вчера позвонили из милиции и сказали, что отца больше нет, – описывает события Анна. – Как [его] хоронить – я не представляю, мы с мамой в тяжелом состоянии, положительной динамики нет, мы согласились на экспериментальное лечение препаратами, которыми лечат малярию. Хорошо, что у моих родителей много друзей, похоронами будут заниматься они».

О втором летальном исходе от вируса сообщила «Наша Нива», ссылаясь на родственников погибшего пациента. По информации издания, за неполную неделю от пневмонии умер бывший следователь по особо важным делам Витебской областной прокуратуры, полковник в отставке, 58-летний Анатолий Высоцкий. Ранее ему диагностировали COVID-19.

Бывшие коллеги Высоцкого рассказали журналистам, что только в понедельник, 30 марта, Анатолий открыл больничный, а уже в пятницу, 3 апреля, им сообщили о запланированных на воскресенье похоронах. Жена умершего заявила, что ее супруг не покидал территории Беларуси мог только «зайти в магазин, на рынок, на дачу – все».

Напомним: по последним данным на 4 апреля, число эпизодов коронавируса в Беларуси достигло 440 человек. Минздрав подтвердил смерть пять человек.

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых мероприятий и скоплений людей. Если это возможно, будьте дома. Если нет – тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Постарайтесь не есть сырое мясо, молоко и яйца. Берегите себя и близких и помните: COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых она заметно чаще развивается бессимптомно.