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СМИ рассказали о новых смертях от коронавируса в Беларуси
05.04.2020 13:02 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
Вчера, 4 апреля, в 20:00 в минской инфекционке умер 69-летний Юрий Осипов, который работал в Нацбанке. У него была пневмония, вызванная вирусом COVID-19,
По словам дочери погибшего Анны, когда около двух недель назад ее отец заболел, врачи лечили его как от ларингита. Мужчине становилось хуже, а потом одни и те же симптомы проявились у всей семьи – в частности, высокая температура. Анна рассказывает, что попыталась сдать тест на коронавирус в поликлинике, но ей отказали, несмотря на то, что по работе девушка общается с иностранцами. Тест не сделали, так как Анна в последнее время не выезжала за границу.
Позже всю семью с пневмонией положили в десятую больницу в Минске, а когда первый тест на COVID-19 у всех ее членов оказался положительным, перевели в инфекционку. К тому времени у Юрия Осипова уже было крайне низкое насыщение кислородом, он нуждался в аппарате ИВЛ. «Вчера позвонили из милиции и сказали, что отца больше нет, – описывает события Анна. – Как [его] хоронить – я не представляю, мы с мамой в тяжелом состоянии, положительной динамики нет, мы согласились на экспериментальное лечение препаратами, которыми лечат малярию. Хорошо, что у моих родителей много друзей, похоронами будут заниматься они».
О втором летальном исходе от вируса
Бывшие коллеги Высоцкого рассказали журналистам, что только в понедельник, 30 марта, Анатолий открыл больничный, а уже в пятницу, 3 апреля, им сообщили о запланированных на воскресенье похоронах. Жена умершего заявила, что ее супруг не покидал территории Беларуси мог только «зайти в магазин, на рынок, на дачу – все».
Напомним: по последним данным на 4 апреля, число эпизодов коронавируса в Беларуси достигло 440 человек. Минздрав подтвердил смерть пять человек.
Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых мероприятий и скоплений людей. Если это возможно, будьте дома. Если нет – тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Постарайтесь не есть сырое мясо, молоко и яйца. Берегите себя и близких и помните: COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых она заметно чаще развивается бессимптомно.
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Вчера, 4 апреля, в 20:00 в минской инфекционке умер 69-летний Юрий Осипов, который работал в Нацбанке. У него была пневмония, вызванная вирусом COVID-19,...
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