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Витебская область: 5 новых случаев коронавируса за сутки, рост ОРВИ, смертей нет. Но сообщениям нельзя верить
05.04.2020 12:52 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Сегодняшнее, 5 апреля, заседание областного штаба по борьбе с распространением COVID-19 во главе с председателем Витебского облисполкома Николаем Шерстнёвым началось с информации заместителя начальника главного управления по здравоохранению облисполкома Николая Каспировича об изменении ситуации за прошедшие сутки.
-- Ситуация достаточно серьезная, -- сказал он. -- По Витебской области отмечается рост заболеваемости ОРВИ на 16,4 процента, по городу Витебску – на 27,6 процента, по Новополоцку – на 28 процентов. Есть населенные пункты и города, по которым отмечается снижение. За истекшие сутки зарегистрировано 5 новых случаев коронавирусной инфекции, которые получили подтверждение. Есть анализы, которые находятся в работе. За прошедшие сутки умерших от COVID-19 нет.
Он обратился ко всем медицинским работникам с просьбой очень внимательно относиться на своих рабочих местах к выполнению предписанных санитарно-гигиенических правил. Также Николай Каспирович настоятельно рекомендовал жителям области позаботиться о безопасности своей и ближних, в связи с установлением теплой погоды не выезжать за город, на пикники. В этой ситуации правильная линия поведения -- побыть дома, минимизировав все контакты и передвижения, пишет городской сайт
Вчера г-н Каспирович тоже говорил, что смертей нет.
Между тем о новой смерти от коронавируса в Витебске сообщает
Умер бывший следователь по важнейшим делам Витебской областной прокуратуры, полковник в отставке, 58-летний Анатолий Высоцкий. Бывшие коллеги рассказали «Нашей Ниве», что только в понедельник 30 марта он открыл больничный, а уже в пятницу, 3 апреля, им сообщили о запланированных на воскресенье похоронах.
В результате публичного прощания не будет, так как пришел посмертный анализ на коронавирус — положительный…
Эту информацию «Нашей Ниве» подтвердила жена умершего. Тогда в какую категорию попал Анатолий Высоцкий -- выздоровевших и выписанных?
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Витебская область: 5 новых случаев коронавируса за сутки, рост ОРВИ, смертей нет. Но сообщениям нельзя верить
Сегодняшнее, 5 апреля, заседание областного штаба по борьбе с распространением COVID-19 во главе с председателем Витебского облисполкома Николаем Шерстнёвым началось...
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