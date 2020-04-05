Витебская область: 5 новых случаев коронавируса за сутки, рост ОРВИ, смертей нет. Но сообщениям нельзя верить

Он обратился ко всем медицинским работникам с просьбой очень внимательно относиться на своих рабочих местах к выполнению предписанных санитарно-гигиенических правил. Также Николай Каспирович настоятельно рекомендовал жителям области позаботиться о безопасности своей и ближних, в связи с установлением теплой погоды не выезжать за город, на пикники. В этой ситуации правильная линия поведения -- побыть дома, минимизировав все контакты и передвижения, пишет городской сайт

Вчера г-н Каспирович тоже говорил, что смертей нет.





Умер бывший следователь по важнейшим делам Витебской областной прокуратуры, полковник в отставке, 58-летний Анатолий Высоцкий. Бывшие коллеги рассказали «Нашей Ниве», что только в понедельник 30 марта он открыл больничный, а уже в пятницу, 3 апреля, им сообщили о запланированных на воскресенье похоронах.





В результате публичного прощания не будет, так как пришел посмертный анализ на коронавирус — положительный…





Эту информацию «Нашей Ниве» подтвердила жена умершего. Тогда в какую категорию попал Анатолий Высоцкий -- выздоровевших и выписанных?



















