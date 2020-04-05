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Свободный театр призвал коллег прекратить публичную деятельность из-за эпидемии
05.04.2020 12:52 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Коллектив Беларусского Свободного театра призвал коллег прекратить публичную деятельность и уйти на карантин. Обращение
Причиной обращения участники театральной команды называют непонимание властями масштаба угрозы нынешней эпидемии, пишет
«Мы хотим призвать вас отнестись ответственно к нынешним проблемам и продемонстрировать зрелую позицию, способную продемонстрировать пример другим. Беларусский Свободный театр три недели назад прекратил прокат спектаклей и провел мероприятия по самоизоляции, переведя коллектив в состояние карантина и переориентировав его деятельность в онлайн-режим», — объяснили свою позицию артисты.
БСТ напоминает, что первой известной жерствой коронавируса в Беларуси стал актер Коласовского театра Виктор Дашкевич и это стало «тем знаком, который доказывает, что, в нашем случае, меры по обеспечению безопасности актеров и зрителей должны быть приняты безотлагательно».
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Коллектив Беларусского Свободного театра призвал коллег прекратить публичную деятельность и уйти на карантин. Обращение размещено на официальных страницах...
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