ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Папа Франциск: Пусть же никто не злоупотребляет этим периодом боли для собственной выгоды

05.04.2020 13:56 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Папа Римский Франциск во время проповеди призвал не злоупотреблять этим периодом боли для собственной выгоды.

Об этом сообщает Радио Ватикан.

Папа вознес молитву за то, чтобы Господь даровал нам чистую совесть, чтобы всегда делать только добро в этот трудный период, а в проповеди обратил внимание на то, что наши большие грехи и падения всегда начинаются с маленького искушения, которое ведет к самооправданию.

«Никогда не забывайте: за грехом, за падением всегда стоит соблазн, сначала всегда маленький, но который вырос, инфицировал других и, наконец, находим оправдание для того, чтобы упасть», - предостерег Папа Франциск, совершая свою проповедь во время Святой Мессы в часовне «Дома святой Марты» в субботу, 4 апреля.

В начале богослужения Святейший Отец обратил внимание на то, что в период тревоги и боли люди часто получают возможность сделать что-то, много добра, но хватает и таких, кому приходит в голову использовать момент для собственного обогащения.


«Помолимся сегодня, - призвал он, - чтобы Господь дал нам всем совесть, чистое сердце, которое позволит нам стоять перед Богом, без стыда».

Как сообщалось, в мире по состоянию на утро 5 апреле зафиксирован 1 млн 202 тыс. 435 случаев коронавирусной инфекции СОVID-19, при этом 64 729 человек умерли, выздоровели 246 638 человек. Всего коронавирус выявлен в 206 странах.

Больше всего больных в США - 311 635 человек (278 новых случаев), 8 454 инфицированных умерли, выздоровели 14 825 человек. В Испании количество случаев СОVID-19 составляет сейчас 126 168, из них 11 947 летальных, 34 219 человек выздоровели. В Италии коронавирус обнаружен у 124 632 человек, из них 15 362 умерли, 20 996 человек выздоровели. Для предотвращения распространения пандемии страны применяют жесткие карантинные меры, которые приводят к остановке производства и потере рабочих мест многими людьми. В то же время, нехватка медицинских средств привела к их существенному подорожанию.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Папа Римский Франциск во время проповеди призвал не злоупотреблять этим периодом боли для собственной выгоды.
 
Новости дня
Новости
 
Поезда Минск-Москва и Брест-Санкт-Петербург отменяются с 5 апреля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

04.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
05.04.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика