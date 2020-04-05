Папа Франциск: Пусть же никто не злоупотребляет этим периодом боли для собственной выгоды

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Папа вознес молитву за то, чтобы Господь даровал нам чистую совесть, чтобы всегда делать только добро в этот трудный период, а в проповеди обратил внимание на то, что наши большие грехи и падения всегда начинаются с маленького искушения, которое ведет к самооправданию.





«Никогда не забывайте: за грехом, за падением всегда стоит соблазн, сначала всегда маленький, но который вырос, инфицировал других и, наконец, находим оправдание для того, чтобы упасть», - предостерег Папа Франциск, совершая свою проповедь во время Святой Мессы в часовне «Дома святой Марты» в субботу, 4 апреля.





В начале богослужения Святейший Отец обратил внимание на то, что в период тревоги и боли люди часто получают возможность сделать что-то, много добра, но хватает и таких, кому приходит в голову использовать момент для собственного обогащения.









«Помолимся сегодня, - призвал он, - чтобы Господь дал нам всем совесть, чистое сердце, которое позволит нам стоять перед Богом, без стыда».



