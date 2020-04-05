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Папа Франциск: Пусть же никто не злоупотребляет этим периодом боли для собственной выгоды
05.04.2020 13:56 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Папа Римский Франциск во время проповеди призвал не злоупотреблять этим периодом боли для собственной выгоды.
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Папа вознес молитву за то, чтобы Господь даровал нам чистую совесть, чтобы всегда делать только добро в этот трудный период, а в проповеди обратил внимание на то, что наши большие грехи и падения всегда начинаются с маленького искушения, которое ведет к самооправданию.
«Никогда не забывайте: за грехом, за падением всегда стоит соблазн, сначала всегда маленький, но который вырос, инфицировал других и, наконец, находим оправдание для того, чтобы упасть», - предостерег Папа Франциск, совершая свою проповедь во время Святой Мессы в часовне «Дома святой Марты» в субботу, 4 апреля.
В начале богослужения Святейший Отец обратил внимание на то, что в период тревоги и боли люди часто получают возможность сделать что-то, много добра, но хватает и таких, кому приходит в голову использовать момент для собственного обогащения.
«Помолимся сегодня, - призвал он, - чтобы Господь дал нам всем совесть, чистое сердце, которое позволит нам стоять перед Богом, без стыда».
Как сообщалось, в мире по состоянию на утро 5 апреле зафиксирован 1 млн 202 тыс. 435 случаев коронавирусной инфекции СОVID-19, при этом 64 729 человек умерли, выздоровели 246 638 человек. Всего коронавирус выявлен в 206 странах.
Больше всего больных в США - 311 635 человек (278 новых случаев), 8 454 инфицированных умерли, выздоровели 14 825 человек. В Испании количество случаев СОVID-19 составляет сейчас 126 168, из них 11 947 летальных, 34 219 человек выздоровели. В Италии коронавирус обнаружен у 124 632 человек, из них 15 362 умерли, 20 996 человек выздоровели. Для предотвращения распространения пандемии страны применяют жесткие карантинные меры, которые приводят к остановке производства и потере рабочих мест многими людьми. В то же время, нехватка медицинских средств привела к их существенному подорожанию.
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Папа Римский Франциск во время проповеди призвал не злоупотреблять этим периодом боли для собственной выгоды.
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