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Уже 562: Минздрав обновил данные по инфицированным коронавирусом
05.04.2020 13:56 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Минздрав опубликовал цифры по количеству инфицированных коронавирусом в Беларуси на 5 апреля.
На стационарном лечении с коронавирусной инфекцией находятся 502 человека. После прохождения лечения выздоровели 52 человека. Зарегистрировано 8 случаев смерти пациентов.
Напомним, что на вчерашний день, по данным Минздрава, в Беларуси было 440 человек, инфицированных коронавирусом, из них 5 смертей.
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Минздрав опубликовал цифры по количеству инфицированных коронавирусом в Беларуси на 5 апреля.
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