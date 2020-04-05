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Уже 562: Минздрав обновил данные по инфицированным коронавирусом

05.04.2020 13:56 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минздрав опубликовал цифры по количеству инфицированных коронавирусом в Беларуси на 5 апреля.

Уже 562: Минздрав обновил данные по инфицированным коронавирусом
На стационарном лечении с коронавирусной инфекцией находятся 502 человека. После прохождения лечения выздоровели 52 человека. Зарегистрировано 8 случаев смерти пациентов.

Напомним, что на вчерашний день, по данным Минздрава, в Беларуси было 440 человек, инфицированных коронавирусом, из них 5 смертей.
 
 
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Минздрав опубликовал цифры по количеству инфицированных коронавирусом в Беларуси на 5 апреля.
 
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