Уже 562: Минздрав обновил данные по инфицированным коронавирусом

На стационарном лечении с коронавирусной инфекцией находятся 502 человека. После прохождения лечения выздоровели 52 человека. Зарегистрировано 8 случаев смерти пациентов.





Напомним, что на вчерашний день, по данным Минздрава, в Беларуси было 440 человек, инфицированных коронавирусом, из них 5 смертей.