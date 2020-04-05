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«Ситуация достаточно серьезная». Что обсуждали власти на оперштабе по коронавирусу в Витебске

05.04.2020 14:00 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За минувшие сутки в Витебской области зарегистрировано 5 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом 5 апреля на заседании штаба по борьбе с распространением COVID-19 сообщил замначальника облздрава Николай Каспирович, пишут «Витьбичи».

— Ситуация достаточно серьезная, — заявил замглавы облздрава. — По Витебской области отмечается рост заболеваемости ОРВИ на 16,4%, по Витебску — на 27,6%, по Новополоцку — на 28%. Есть населенные пункты, по которым отмечается снижение. За минувшие сутки зарегистрировано 5 новых случаев коронавирусной инфекции, получившие подтверждение. Есть анализы, которые находятся в работе.

За прошедшие сутки умерших от COVID-19 в регионе нет, утверждает Николай Каспирович.

Представитель облздрава настоятельно рекомендует жителям области позаботиться о безопасности своей и близких, и в теплую погоду не выезжать за город, на пикники.

— В этой ситуации правильная линия поведения — побыть дома, минимизировав все контакты и передвижения, — считает специалист.

В Витебской области, как и везде по стране, до 13 апреля продлили школьные каникулы, но детские сады работают.

Начальник управления по образованию облисполкома Дмитрий Хома отметил, что ученики должны оставаться дома:

— Нужно максимально уменьшить передвижение детей, не ездить к бабушкам и дедушкам, особенно если они не находились у них до этого времени, чтобы исключить все возможные риски.

Садики продолжают работу в прежнем режиме, хотя количество детей там уменьшилось. Власти заявляют, что в садах соблюдают все санитарно-гигиенические нормы. Детей из разных групп не объединяют в одну, даже если сегодня они крайне малочисленны.

 
Теги: Витебск
 
 
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По Витебской области отмечается рост заболеваемости ОРВИ на 16,4%, по Витебску - на 27,6%, по Новополоцку - на 28%.
 
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