Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси на стационарном лечении с коронавирусом находятся 502 человека В Беларуси по состоянию на 5 апреля на стационарном лечении с коронавирусной инфекцией находятся 502 человека. У большей части пациентов заболевание протекает в...

В Беларуси по состоянию на 5 апреля на стационарном лечении с коронавирусной инфекцией находятся 502 человека. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. После прохождения лечения выздоровели 52 человека. Зарегистрировано 8 случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите