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В Беларуси на стационарном лечении с коронавирусом находятся 502 человека

05.04.2020 14:14 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси по состоянию на 5 апреля на стационарном лечении с коронавирусной инфекцией находятся 502 человека. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. После прохождения лечения выздоровели 52 человека. Зарегистрировано 8 случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией.

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В Беларуси по состоянию на 5 апреля на стационарном лечении с коронавирусной инфекцией находятся 502 человека. У большей части пациентов заболевание протекает в...
 
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