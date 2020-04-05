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Коронавирус разоряет мир. Сколько придется заплатить за реанимацию мировой экономики?

05.04.2020 18:12 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

COVID-19 поставил мировую экономику на грань кризиса, который может оказаться самым серьезным за столетие. Надежды на быстрое выздоровление планеты тают с каждым днем, а счета за лечение растут на глазах. Коронавирус уже обошелся миру в десятки миллиардов долларов. И это только начало, предупреждают экономисты. 

Суммы, которые власти обещают потратить на реанимацию своих экономик, гигантские и беспрецедентные. Американский антикризисный пакет - это два триллиона долларов, европейский - полтриллиона. Еще около пяти триллионов от стран "Большой двадцатки" - а это примерно 6 % годового объема мировой экономики. 

Масштаб бедствия виден невооруженным глазом. Замораживание логистики, производств, безработица. Эксперты сходятся во мнении: последствия, к которым приведет нынешняя ситуация вокруг коронавируса, будут и для граждан, и для государств в целом серьезнее, чем сама эпидемия. Репортаж Александры Пинчук (видео).

 
 
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COVID-19 поставил мировую экономику на грань кризиса, который может оказаться самым серьезным за столетие. Надежды на быстрое выздоровление планеты тают с каждым...
 
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