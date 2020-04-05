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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Коронавирус разоряет мир. Сколько придется заплатить за реанимацию мировой экономики? COVID-19 поставил мировую экономику на грань кризиса, который может оказаться самым серьезным за столетие. Надежды на быстрое выздоровление планеты тают с каждым...

COVID-19 поставил мировую экономику на грань кризиса, который может оказаться самым серьезным за столетие. Надежды на быстрое выздоровление планеты тают с каждым днем, а счета за лечение растут на глазах. Коронавирус уже обошелся миру в десятки миллиардов долларов. И это только начало, предупреждают экономисты.Суммы, которые власти обещают потратить на реанимацию своих экономик, гигантские и беспрецедентные. Американский антикризисный пакет - это два триллиона долларов, европейский - полтриллиона. Еще около пяти триллионов от стран "Большой двадцатки" - а это примерно 6 % годового объема мировой экономики.Масштаб бедствия виден невооруженным глазом. Замораживание логистики, производств, безработица. Эксперты сходятся во мнении: последствия, к которым приведет нынешняя ситуация вокруг коронавируса, будут и для граждан, и для государств в целом серьезнее, чем сама эпидемия. Репортаж(видео).