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Ясинский о коронавирусе: «Страх хуже болезни. Да, она серьезна, с ней нужно бороться, но это не значит, что нужно все бросить»

05.04.2020 19:54 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский поделился мнением о том, нужно ли останавливать чемпионат из-за коронавируса, передает «Прессбол».

«Нужно ли продолжать чемпионат? Мало зрителей на трибунах — и хорошо. Не нужно забывать о пандемии. Мы должны соблюдать рекомендации по карантину и всему остальному. Сегодня было много камер, а значит, нас смотрят по ТВ.

Наше футбольное сообщество небольшое и обособленное — человек 500. А это меньше, чем на фабриках, заводах. При этом каждый из футболистов под наблюдением медиков. Они никуда не ходят — бары и кафе подзакрыли. Видимо, и сами [футболисты] опасаются, живут обособленно. Больных пока среди них нет. Считаю, пока никто не заболел, нужно играть. Сейчас еще и солнышко выйдет — оно против вирусов. Лично я играл бы. А зрители пускай остаются дома, у телеэкранов.

В притче мудрец сказал, что от эпидемии погибнет пять тысяч человек. Погибло пятнадцать тысяч. К нему в недоумении: «Ты же обещал, что будет меньше». «Все правильно. Я сказал, что 5000 — от эпидемии. Остальные умерли от страха». Страх хуже болезни. Да, она серьезна, с ней нужно бороться, но это не значит, что нужно все бросить.

Люди ходят на работу. Безусловно, всем нам надо соблюдать меры предосторожности. Пустые трибуны пускай не вводят в заблуждение. Нас смотрят уже много людей — больше, чем могло бы прийти. И хорошо, что зрители не ходят на стадион.

Я сказал бы болельщикам: если вы такие безбашенные, то приходите, садитесь на пустой трибуне, получайте удовольствие. Если вас пятеро — сядьте по разным секторам.

А футбол красиво можно и по ТВ смотреть. Все нужно делать с умом. Будьте здоровы», – сказал Ясинский.

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Теги: Витебск
 
 
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Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский поделился мнением о том, нужно ли останавливать чемпионат из-за коронавируса, передает «Прессбол».
 
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