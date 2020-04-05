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«С лёта отвечаю». Ректору БГУ можно писать в соцсетях

05.04.2020 22:08 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Ректор БГУ откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Сегодня модно руководителю иметь свою страничку в социальных сетях. Она как-то Вам помогает в работе, и может ли обычный студент написать напрямую ректору?

«Я предпочитаю и первое, и второе. И какой-нибудь компот». Как выглядит обед ректора БГУ и сколько стоит

Андрей Король, ректор БГУ:
Может, такое есть. Это сразу, с лёта отвечаю.

Вадим Щеглов:
А что пишут?

«С лёта отвечаю». Ректору БГУ можно писать в соцсетях

Андрей Король:
Совершенно недавно получил письмо от китайской студентки о том, что: «Можно ли мне не посещать занятия в связи с коронавирусом?» Пишут, можно ли как-то встретиться с тем, чтобы обсудить ту или иную проблему. Очень вежливо, кстати, абсолютно по делу, я бы сказал. В 2011- 12 годах, как преподаватель, доцент, заведующий кафедрой, и занятия со студентами и ВКонтакте и в Фейсбуке.

Люди в материале: Андрей Король, Вадим Щеглов

 
 
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Ректор БГУ откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Сегодня модно руководителю иметь свою страничку в...
 
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