«С лёта отвечаю». Ректору БГУ можно писать в соцсетях

Источник материала: СТВ

Ректор БГУ откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях» .

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Сегодня модно руководителю иметь свою страничку в социальных сетях. Она как-то Вам помогает в работе, и может ли обычный студент написать напрямую ректору?

«Я предпочитаю и первое, и второе. И какой-нибудь компот». Как выглядит обед ректора БГУ и сколько стоит

Андрей Король, ректор БГУ:

Может, такое есть. Это сразу, с лёта отвечаю.

Вадим Щеглов:

А что пишут?





Андрей Король:

Совершенно недавно получил письмо от китайской студентки о том, что: «Можно ли мне не посещать занятия в связи с коронавирусом?» Пишут, можно ли как-то встретиться с тем, чтобы обсудить ту или иную проблему. Очень вежливо, кстати, абсолютно по делу, я бы сказал. В 2011- 12 годах, как преподаватель, доцент, заведующий кафедрой, и занятия со студентами и ВКонтакте и в Фейсбуке.