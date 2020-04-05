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«С лёта отвечаю». Ректору БГУ можно писать в соцсетях
05.04.2020 22:08 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Ректор БГУ откровенно рассказал о себе и своей работе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Андрей Король, ректор БГУ:
Вадим Щеглов:
Андрей Король:
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Ректор БГУ откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Сегодня модно руководителю иметь свою страничку в...
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