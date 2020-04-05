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Бизнес на страхе. Мошенники продают поддельные тесты на коронавирус, контрафактные маски и защитные костюмы
05.04.2020 22:52 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTПока весь мир пытается справляться с последствиями эпидемии коронавируса, отдельные структуры и личности устраивают бизнес на страхе людей. Отчет Европола показывает - в данной ситуации преступные группировки адаптировали свои схемы.
Мошенники продают поддельные тесты на коронавирус, контрафактные маски и защитные костюмы. Порой страх быть зараженным заставляет нас купить ненужный товар или услугу. Так пустеют прилавки в магазинах и аптеках, приобретаются втридорога маски и средства дезинфекции у перекупщиков.
Такие случае есть и в Беларуси.
Милиция и налоговые службы изымают тысячи средств дезинфекции у перекупщиков.
В Минске зарегистрированы попытки выманить у владельцев вкладов проценты с депозита якобы на борьбу с COVID-19, а в Гродно злоумышленники под видом медработников продали пенсионеру якобы лечебное постельное белье, завысив стоимость комплекта почти в 100 раз.
Во сколько испуганным потребителям обходятся мнимые услуги, кто устраивает пир во время пандемии? Всю неделю Владимир Королев изучал криминальную обстановку вокруг коронавируса. Расследование нашей программы.
Пока одни пытаются справиться в эпидемией всеми силами, вторые стремятся заработать на страхе. В Беларуси чаще всего спекуляция на пандемии связана с продажей масок и средств индивидуальной защиты. Милиция и налоговая регулярно задерживают перекупщиков, которые нелегально продают товары, завышая их стоимость.
В Кобрине правоохранители изъяли 1000 контрафактных масок.
Это кадры контрольной закупки в Кобрине. Здесь правоохранители изъяли 1000 контрафактных масок. За незаконную предпринимательскую деятельность местной жительнице грозит крупный штраф с конфискацией товара. Рекордсмен по серым продажам - Минск. Только в марте столичная налоговая служба провела десяток контрольных мероприятий. Во многих случаях составлены протоколы за предпринимательскую деятельность без лицензии и регистрации.
Екатерина Дыленок, заместитель начальника управления оперативных мероприятий инспекции МНС Беларуси по Минску: "По результатам контрольных мероприятий из теневого оборота изъято 81 000 медмасок общей стоимостью 17 тысяч рублей. А также установлен незаконный доход в размере более 9 тысяч рублей. В настоящее время дела об административных правонарушениях находятся в экономическом суде Минска".
Пандемия может ударить не только по здоровью, но и по кошельку. В Минске некоторые владельцы вкладов получили СМС-уведомления якобы от банка.
"Наличные проценты по вашему депозиту будут перечисляться в фонд борьбы с вирусом COVID-19. Постановление Совмина".
Андрей Ковалев, начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий ГУВД Минска: "Это единичные случаи. Мы постоянно в контакте со службой безопасности банков. Мы взаимодействуем. Если пришло СМС, нельзя отвечать, переходить по вкладкам. Не сообщать реквизиты. В обязательном порядке информировать милицию по телефону 102".
Почти все маски и антисептики, которые сегодня продаются в Беларуси, отечественные. С марта Россия запретила вывозить из страны средства дезинфекции и индивидуальной. Это нам подтвердили и российские поставщики.
Риназ Каримов, начальник нормативно-технического управления научно-производственного объединения по производству антисептиков и огнезащитных составов (Ижевск, Россия):
- "Подскажите, вы какие-то товары сейчас поставляете в Беларусь?
- В Беларусь сейчас нет, потому что границы закрыты.
- Вы как производитель можете назвать цену антисептика?
- 0,3 упаковка стоит 212 рублей. Концентрат 900 мл стоит 264".
Это значит, что поставки из другой страны могут быть контрафактом. Приобретать средства индивидуальной защиты и дезинфекторы лучше в аптеках, так есть гарантия купить качественный товар.
Впрочем, продают не только товары, но и услуги. В Минске были зафиксированы случаи, когда неизвестные под видом медиков и соцработников предлагали одиноким пенсионерам прививку от коронавируса за 250 рублей.
Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Минска: "Наиболее подвержены влиянию мошенников пожилые люди. Под видом врачей они могут предложить старикам провериться на наличие опасного заболевания. Если у вас возникли сомнения, позвоните в регистратуру или стол справок в поликлинике и уточните, выбывал человек или не выбывал. В любом случае, если у вас возникли сомнения, обратитесь к участковому либо по телефону 102".
В Барановичах уже возбуждено несколько уголовных дел. Неизвестные под видом медработников приходили в дом к пожилым, после их визита пропадала пенсия.
Михаил Мурашкин, заместитель начальника жодинского ГОВД - начальник милиции общественной безопасности: "Основная задача аферистов - попасть домой и напугать бабушек-дедушек громкими словами. 28:50 На территории Минской области есть случаи когда приходят домой, представляются соцработниками. Пока один из аферистов отвлекает разговорами, второй беспрепятственно обследует в доме, где находятся драгметаллы и деньги".
Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Минска: "Могут прибегать и к другим способам обмана, запугивая по телефону. Жертве могут сообщить, что они ехали в одном подъезде или в автобусе с зараженным человеком. Пользуясь растерянным состоянием человека, могут узнать реквизиты карт".
Так выглядит обход настоящих волонтеров - в милиции и соцслужбах ведется учет пенсионеров. Перед приходом соцработник обязательно предупреждает о приходе. Многие пожилые люди знают телефон горячей линии соцслужбы.
Татьяна Дынишкина, волонтер Красного Креста: "Под видом волонтеров сейчас посещают пожилых людей мошенники. Если пришел к вам волонтер, не бойтесь позвонить в 102 и проверить, не хотят ли вас обмануть".
В Гродно мошенники под видом медработников умудрились продать 80-летнему пенсионеру лечебное постельное белье, завысив стоимость почти в 100 раз.
После ухода гостей ветеран труда посчитал, что зря отдал 1350 рублей и обратился в милицию. Проверка показала, что реальная стоимость комплекта составила 14 рублей. Мошенники в розыске.
Подобные истории случаются не только в Беларуси. Согласно отчету Европола, мошенники адаптировали многие схемы, чтобы извлечь выгоду из опасений и страхов европейцев. Примеры - лживые тесты на коронавирус, контрафактные антисептики и средства защиты. Похоже, что страх европейцев, как и белорусов, серьезно стимулирует незаконный бизнес.
У наших соседей проблемы такие же. СБУ Украины прекратило деятельность организованной группы, которая возила в страну фальшивые экспресс-тесты на COVID-19. По месту хранения изъяты товары на сумму свыше 35 тысяч долларов.
Это кадры задержания в Подмосковье. Там полицейские вышли на преступную группировку, которая сначала запугивала пожилых людей, а затем продавала пенсионерам мнимое лекарство от коронавируса (видео).
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Бизнес на страхе. Мошенники продают поддельные тесты на коронавирус, контрафактные маски и защитные костюмы
Пока весь мир пытается справляться с последствиями эпидемии коронавируса, отдельные структуры и личности устраивают бизнес на страхе людей. Отчет Европола...
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