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Минздрав о борьбе с коронавирусом в Беларуси: «Ни одна страна, которая расположена рядом с нами, не принимала такие меры»
05.04.2020 22:08 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О своих шагах постоянно информируют общественность и медики. На уровне Минздрава организовываются интервью и брифинги, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Елена Богдан, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Мы начали тестировать все тяжелые пневмонии. Я об этом говорила в прошлый раз. У нас на сегодняшний момент позволяют возможности и мы можем тестировать все пневмонии средней степени тяжести течения. Данные меры направлены на то, чтобы максимально выявить пациентов, у которых может быть коронавирусная пневмония. Тестов у нас абсолютно достаточно для контроля над ситуацией, которая у нас есть.
Мы продолжаем отслеживать в ежедневном формате всю ситуацию с заболеваемостью, которая в настоящий момент есть не только по коронавирусной инфекции, но и по острым респираторным заболеваниям и по пневмониям.
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Минздрав о борьбе с коронавирусом в Беларуси: «Ни одна страна, которая расположена рядом с нами, не принимала такие меры»
Новости Беларуси. О своих шагах постоянно информируют общественность и медики. На уровне Минздрава организовываются интервью и брифинги, сообщили в программе...
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