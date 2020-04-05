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Коронавирусная инфодемия. Президент призвал белорусов не паниковать из-за COVID-19

05.04.2020 22:10 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Всю неделю звучал и важный месседж Президента. Александр Лукашенко призвал белорусов не паниковать из-за коронавируса. Сил и средств противостоять заразе хватает! Однако, согласитесь, порой не просто сохранять спокойствие, когда вокруг СМИ и соцсети то и дело нагнетают обстановку.

Вирус паники в цифровую эпоху распространяется куда быстрее любой болезни. Это тоже серьезная проблема, о которой еще несколько недель назад предупреждала ВОЗ. Психологическое и информационное давление сегодня настолько чувствуется, что даже придумали специальный термин - “инфодемия” (видео).

 
 
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Всю неделю звучал и важный месседж Президента. Александр Лукашенко призвал белорусов не паниковать из-за коронавируса. Сил и средств противостоять заразе хватает!...
 
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