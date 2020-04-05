Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Коронавирусная инфодемия. Президент призвал белорусов не паниковать из-за COVID-19 Всю неделю звучал и важный месседж Президента. Александр Лукашенко призвал белорусов не паниковать из-за коронавируса. Сил и средств противостоять заразе хватает!...

Всю неделю звучал и важный месседж Президента. Александр Лукашенко призвал белорусов не паниковать из-за коронавируса. Сил и средств противостоять заразе хватает! Однако, согласитесь, порой не просто сохранять спокойствие, когда вокруг СМИ и соцсети то и дело нагнетают обстановку.Вирус паники в цифровую эпоху распространяется куда быстрее любой болезни. Это тоже серьезная проблема, о которой еще несколько недель назад предупреждала ВОЗ. Психологическое и информационное давление сегодня настолько чувствуется, что даже придумали специальный термин - “инфодемия” (видео).