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Коронавирусная инфодемия. Президент призвал белорусов не паниковать из-за COVID-19
05.04.2020 22:10 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTВсю неделю звучал и важный месседж Президента. Александр Лукашенко призвал белорусов не паниковать из-за коронавируса. Сил и средств противостоять заразе хватает! Однако, согласитесь, порой не просто сохранять спокойствие, когда вокруг СМИ и соцсети то и дело нагнетают обстановку.
Вирус паники в цифровую эпоху распространяется куда быстрее любой болезни. Это тоже серьезная проблема, о которой еще несколько недель назад предупреждала ВОЗ. Психологическое и информационное давление сегодня настолько чувствуется, что даже придумали специальный термин - “инфодемия” (видео).
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Всю неделю звучал и важный месседж Президента. Александр Лукашенко призвал белорусов не паниковать из-за коронавируса. Сил и средств противостоять заразе хватает!...
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