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Атака на психику. Джон Иоаннидис о реакции мира на коронавирус
05.04.2020 22:10 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTКонечно, меры против распространения пандемии необходимы. Это аксиома. Однако не стоит впадать в крайности. Джон Иоаннидис, профессор медицины из Стэнфорда, сравнивает реакцию мировой общественности на коронавирус с поведением слона, который испугался домашней кошки. Выйдя из равновесия и пытаясь от нее убежать, слон нечаянно срывается со скалы и погибает.
Разработка вакцины может занять месяцы. А значит, предполагает эпидемиолог, драконовские меры придется продлевать. Это долгий срок. Трудности с финансами - только одна сторона медали вынужденной изоляции. Как домашнее заключение отразится на психике? Чья-то может явно не выдержать.
Не говоря уже о детях. Чем дольше они находятся на домашнем карантине, тем ниже их сопротивляемость любым другим вредоносным организмам. Иммунитет от болезней формируется в социуме. В общем, тут есть над чем подумать (видео).
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Конечно, меры против распространения пандемии необходимы. Это аксиома. Однако не стоит впадать в крайности. Джон Иоаннидис, профессор медицины из Стэнфорда,...
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