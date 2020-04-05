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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Атака на психику. Джон Иоаннидис о реакции мира на коронавирус Конечно, меры против распространения пандемии необходимы. Это аксиома. Однако не стоит впадать в крайности. Джон Иоаннидис, профессор медицины из Стэнфорда,...

Конечно, меры против распространения пандемии необходимы. Это аксиома. Однако не стоит впадать в крайности. Джон Иоаннидис, профессор медицины из Стэнфорда, сравнивает реакцию мировой общественности на коронавирус с поведением слона, который испугался домашней кошки. Выйдя из равновесия и пытаясь от нее убежать, слон нечаянно срывается со скалы и погибает.Разработка вакцины может занять месяцы. А значит, предполагает эпидемиолог, драконовские меры придется продлевать. Это долгий срок. Трудности с финансами - только одна сторона медали вынужденной изоляции. Как домашнее заключение отразится на психике? Чья-то может явно не выдержать.Не говоря уже о детях. Чем дольше они находятся на домашнем карантине, тем ниже их сопротивляемость любым другим вредоносным организмам. Иммунитет от болезней формируется в социуме. В общем, тут есть над чем подумать (видео).