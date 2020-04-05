Сегодня День геолога. Каким богатством может похвастаться Беларусь?

Источник материала: ОНТ

Сегодня профессиональный праздник отмечают люди, без которых мы бы точно не знали, чем богаты наши недра. День геолога – повод вспомнить, чем заняты люди, которых мы привыкли представлять с киркой в руках. И что уже разведано. Хоть и принято считать, что Беларусь не очень богатая на ископаемые страна, чем похвастаться все-таки есть. В первую очередь это, конечно же, залежи калийных солей. Старобинское месторождение – это Солигорск – активно разрабатывается. А на подходе Петриковское – там активно готовятся к выработке сильвинитов. Во-вторых, наша страна – крупный обладатель ресурсов, важность которых становится очевидней с каждым днем, – это пресная и минеральная воды. Но и углеводородами также не обделена наша земля. И здесь в первую очередь нужно говорить о так называемом Припятском прогибе – так называется нефтеносный регион Беларуси, там 85 месторождений нефти. Конечно, есть еще и доломит, и мел, и гранит, и щебень.

Заросшие овраги, конус выноса, базальный горизонт. Сегодня Даниил отправился в разведку вместе со своими студентами – будущими геологами. Ведь практика куда интереснее теории. Особенно в геологии. Это русло временного водотока. И здесь даже не надо глубоко копать, чтобы найти, как шутят геологи, «пришельцев из прошлого».

Пробираясь сквозь чащу, нужно неукоснительно соблюдать правила техники безопасности, ведь каждое из них написано кровью. Так, одному в геологическую разведку нельзя. И вот она, долина самой реки Яршевка, длиной тридцать километров. Правый приток Ислочи. Здесь водится краснокнижная форель. И не только.

Даниил Творонович-Севрук, доцент кафедры региональной геологии Белорусского государственного университета: «Посмотрим, есть ли там золотинки, а, может быть, ещё что-нибудь! А может, и платина! Тут уж геологи находят либо случайно, либо путем долгих поисков. Либо вообще не находят. Но все равно они ищут. И, возможно, сам процесс поиска – это и есть то, что людей привлекает!»

Кто не хотел отыскать в земле золото или янтарь! Евгений, будущий геолог, мечтает открыть крупное месторождение цветных металлов. Уверен: белорусская земля хранит ещё много тайн и полезных ископаемых.

У нас есть всё, вся таблица Менделеева. Правда, того же золота, или платины, или серебра слишком мало – добывать в промышленных масштабах невыгодно. Пока, уверены в этой лаборатории.

Имя телу – дайка, в переводе с английского – стена из камня. По сути, дайка – это трещина, заполненная магматическим расплавом. И да, почти всегда с дайками связаны дорогостоящие месторождения. Наши учёные предвкушают: найдут что-то и здесь! Возможно, медь, никель, платину, золото.

Марина Гуринович, научный сотрудник отдела Института геологии: «Так как в мире с интрузивными дайками связано очень много месторождений полезных ископаемых, таких как медномолибденовые, платиносные месторождения, хромитоввые месторождения, титан-магнетитовые месторождения, то есть этот объект считается самым перспективным на данный момент на нашей территории!»

Пока вскрыли всего две скважины. Это начальная стадия изучения объекта. Прежде, чем рудинение переведут в статус месторождения, могут пройти годы. Конечно, на всё это нужны деньги. И найти их в это непростое время сложно. Учёные должны убедить инвестора (будь-то частник или государство), что проект стоящий!

В Минприроды понимают: настало время модернизации отрасли. С внедрением новых технологий геологоразведочные работы пойдут быстрее и эффективнее. За счёт этого затраты сократят, а зарплаты геологам – увеличат.

Андрей Хмель, заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси: «Еще два с половиной года назад средняя заработная плата в НПЦ по геологии едва достигала 500 руб. На сегодняшний день мы уже имеем зарплату 1000 рублей в среднем. Мы с вами понимаем, что это не те деньги, и, наверное, романтикой это не перекроешь. Но мы работаем над этим. И модернизация даст хороший стимул и толчок, в том числе в решении этой проблемы».

Владимир Мазур четверть века трудится гидрогеологом. Это режимно-наблюдательная скважина по мониторингу подземных вод нашей страны. Всего в Беларуси таких 347. Они расположены в бассейнах Днепра, Припяти, Западного Буга, Немана и Западной Двины. Три раза в месяц он приезжает сюда, чтобы взять пробу воды. Каждую скважину знает, о каждой заботится, говорит: это его дети! Романтик чистой воды.

За 70 лет, что ведутся наблюдения, гидрогеологи отмечают: вода стала чище! Возможно, это связано с тем, что по сравнению с советским периодом сейчас меньше применяют пестициды и удобрения.

Главный гидрогеолог страны Станислав Волченко за качество воды ручается. Никаких фильтров у себя в квартире не ставил, пьёт из-под крана. Переживает, что водный потенциал в нашей стране не используется на полную мощь и что в магазинах много импортной воды в то время, как Беларусь сама может напоить чуть ли не полмира!

Искать инвесторов, не болеть и оставаться оптимистами! Желают геологи друг другу в свой профессиональный праздник. Пандемия коронавируса на геологоразведочные работы пока никак не повлияла. Геологи и буровики работают вдалеке от всех, живут на буровых отдельно, меры осторожности соблюдают.

Студенты тем временем последовали совету нашего Президента. Уже завтра в лаборатории Евгений сможет рассмотреть, что же такое он нашёл в долине Яршевки. Кто знает, может эти минералы станут началом чего-то грандиозного. А ещё эти ребята верят, что в недалёком будущем они будут добывать полезные ископаемые без ущерба для окружающей среды (так называемое рациональное недропользование), что благодаря новым технологиям реальными проектами станут те, что сегодня считаются нецелесообразными. Ведь так много ещё тайн и загадок хранит наша земля. Земля, познав истину которой, учишься по-настоящему ценить её дары.

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