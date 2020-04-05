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Заразившийся коронавирусом врач «Реймса» покончил с собой
05.04.2020 22:40 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Врач
60-летний мужчина был заражен
Мэр Реймса Арно Робине, объявивший о смерти медика, отказался раскрывать содержание предсмертной записки Гонсалеса.
Le Parisien сообщает, что врач в предсмертной записке объяснил, что его решение покончить с собой было связано с заболеванием COVID-19.
Во Франции зафиксировано 90 087 случаев заражения коронавирусом. 7 562 человека погибли.
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Врач «Реймса» Бернар Гонсалес совершил самоубийство.
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