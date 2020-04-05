Заразившийся коронавирусом врач «Реймса» покончил с собой

Источник материала: Tribuna.com

Врач «Реймса» Бернар Гонсалес совершил самоубийство.

60-летний мужчина был заражен коронавирусом , он находился в самоизоляции вместе со своей женой.

Мэр Реймса Арно Робине, объявивший о смерти медика, отказался раскрывать содержание предсмертной записки Гонсалеса.

Le Parisien сообщает, что врач в предсмертной записке объяснил, что его решение покончить с собой было связано с заболеванием COVID-19.

Во Франции зафиксировано 90 087 случаев заражения коронавирусом. 7 562 человека погибли.