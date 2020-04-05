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Станислав Драгун: «Никому не нравится быть замененным, но когда все объясняют, то никаких проблем»

05.04.2020 22:40 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун поделился мнением о старте команды в сезоне.

«Мяч чиркнул в сторону ворот, а как там засосало его... Не знаю, на кого следует засчитывать такие голы. Прошлый сезон у меня был удачным в плане голов. Соскучился по голам.

Замены меня и Стасевича в матче со «Славией»? Тренер все объяснил Игорю и мне. Никому не нравится быть замененным, но когда все объясняют, то никаких проблем.

Хотим играть немножко по-другому, но то, что у нас такие поля, накладывает отпечаток. Пока боимся перейти на новую игру, которая подразумевает контроль мяча.

Три очка, первая победа. Думаю, дальше будет получаться как игра, так и результат. Надо набирать очки и при плохой игре, при плохих полях», – сказал Драгун в программе «Итоги недели» на канале «Беларусь 5».

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Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун поделился мнением о старте команды в сезоне.
 
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