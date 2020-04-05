Россияне недовольны продлением режима самоизоляции на весь апрель

Источник материала: ОНТ

Россия ввела беспрецедентные карантинные меры в связи с коронавирусом. До 30 апреля россияне должны оставаться дома. Огромная страна останавливается на целый месяц.

Большинство граждан России, вероятно, еще сами до конца не поняли, что их ждет, ведь одно дело, когда отпуск запланированный и где-то долгожданный, и совсем другое, когда он вынужденный.

Оценить эффект внезапных выходных мы попросили нашего московского корреспондента Светлану Карульскую.

– Сколько дней вы находитесь дома, часто ли выходите на улицу?

– По такому домашнему расписанию мы работаем уже почти неделю. Ситуация, надо сказать, странная. Это не чрезвычайное положение, не карантин. Самоизоляция, вроде как добровольный режим. В Москве он регламентируется постановлением мэрии. Основательно суть ограничительных мер понять достаточно трудно. В общем, все сводится к тому, что просто нужно сидеть дома, а на улицу выходить только в исключительных случаях. Никаких пропусков, например, для работы журналистов, нет, а вот штрафы есть. Порядка 50 долларов за пеший выход, и где-то 65 долларов за выезд на машине. У меня есть бонус – моя собака, с ней мне можно гулять два раза в день, но не далее, чем в ста метрах от дома.

– А что думают москвичи о таком положении? Ведь ситуация «быть дома» поставила на паузу практически всю деловую жизнь мегаполиса. Такой простой не каждый бизнес выдержит, особенно малый и средний.

– Это действительно так. За это время мы много, правда, дистанционно, общались с представителями российского бизнеса. И это не только по работе, ведь сейчас нельзя попасть ни к парикмахеру, ни в спортзал. Так вот, если до середины недели большинство как-то спокойно относились к самоизоляции, мол, такие внеплановые выходные, то сейчас, когда стало известно о том, что дома нужно сидеть месяц, многие просто в ужасе.

Нина Терентьева, фитнес-тренер: «Благодаря режиму самоизоляции наша семья из четырех человек осталась без средств зарабатывания денег. Залы закрыты. Работать нельзя, из дома выходить нельзя. Государство нам не помогает. У нас ипотека. Чем кормить детей – вопрос. Как сидеть на карантине до 30 апреля – также открытый вопрос».

Денис Каширский, парикмахер: «Арендные платежи, ипотечные никто не отменял, коммунальные платежи никто не отменял, налоги, то, что я читал, никто не отменял, и выплаты в пенсионных фонд, и фонд медицинского страхования мы обязаны платить».

А еще, если у предпринимателя есть наемные работники, он обязан платить им зарплату. Самоизоляция – это не режим чрезвычайной ситуации, государство как бы избавило себя от ответственности и возмещать потери бизнесу, предприятиям вроде как и не должно. И вот результат: только за неделю, которую Россия провела в режиме самоизоляции, в Москве временно закрылись 73% торговых точек. Через месяц работы могут лишиться до девяти миллионов человек.

Игорь Рыбаков, предприниматель, миллиардер: «Информация о том, что мы еще целый месяц будем сидеть на нерабочем режиме, а работникам надо платить, она уже приводит к тому, что многие мне позвонили на телефон и сказали: мы сокращаем людей. Кто платить будет? Это означает немедленную гибель малого и, возможно, среднего бизнеса. Швеция до сих пор не ввела никакие ограничения на эту коронавирусную ерунду. И, конечно, Швеция не называет это никакой пандемией. И никакой эпидемией, потому что само слово "эпидемия" вселяет ужас».

Действительно, многих в России сейчас поражает полное несоответствие масштаба угрозы и размаха ответа. В этом смысле здесь все чаще приводят в пример Швецию и Беларусь как страны, которые не втягиваются в имитацию глобальной войны через эпидемию, когда биологическая угроза прикрывает чисто экономические действия.

Семен Уралов, политолог, главный редактор портала «Сонар 2050»: «Честно скажу, мы за решениями белорусского руководства все наблюдаем. С интересом, потому что у нас на континенте две таких страны – это Швеция и Беларусь, которые выбрали путь не сокращать экономическую и общественную активность и тем самым не загонять людей в депрессию».

Михаил Делягин, экономист, директор Института проблем глобализации: «Страны, которые, как Беларусь, понимают, что людям нужно чего-нибудь есть, если уничтожить экономику, то лечить от коронавируса, даже, если предположить, что это новая чума, будет просто некого, вызывают уважение. По крайней мере, это территория и страна, которые не затронуты психозом. Надеюсь, что вы сохраните способность здраво реагировать на окружающее».

Кстати, очень много вопросов на неделе было к обещанной системе контроля за исполнением ограничительных мер. Пропусками в Москве должны были стать некие QR-коды, получить которые можно было бы только после регистрации на сайте правительства, указав все свои паспортные данные, прикрепив фотографию. Тут же предлагалось загрузить специальное приложение, которое получало доступ к геолокации, звонкам и памяти телефона. Исполнение решения приостановили только после того, как люди заговорили о том, что, прикрываясь медицинскими мерами, власть создает настоящую базу контроля и даже слежки за гражданами. Решение не отменили, а отложили.

Вот такая картина сейчас в России, которую пока можно увидеть только из окна квартиры или через монитор компьютера. Надо сказать, что многие здесь зацепились за фразу из Кремля о том, что режим самоизоляции введен с возможностью его досрочной отмены. Это маленькая, но надежда. Потому что страх перед «экономической смертью» в Москве уже с каждым днем сильнее, чем страх перед коронавирусом.

Добавим, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год в мире от курения погибает примерно восемь миллионов человек. Ни в коем случае это не принижение опасности коронавируса, но от курения – восемь миллионов смертей каждый год. Просто подумайте над этим.

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