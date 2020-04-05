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Россияне недовольны продлением режима самоизоляции на весь апрель
05.04.2020 21:50 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Россия ввела беспрецедентные карантинные меры в связи с коронавирусом. До 30 апреля россияне должны оставаться дома. Огромная страна останавливается на целый месяц.
Большинство граждан России, вероятно, еще сами до конца не поняли, что их ждет, ведь одно дело, когда отпуск запланированный и где-то долгожданный, и совсем другое, когда он вынужденный.
Оценить эффект внезапных выходных мы попросили нашего московского корреспондента Светлану Карульскую.
– Сколько дней вы находитесь дома, часто ли выходите на улицу?
– По такому домашнему расписанию мы работаем уже почти неделю. Ситуация, надо сказать, странная. Это не чрезвычайное положение, не карантин. Самоизоляция, вроде как добровольный режим. В Москве он регламентируется постановлением мэрии. Основательно суть ограничительных мер понять достаточно трудно. В общем, все сводится к тому, что просто нужно сидеть дома, а на улицу выходить только в исключительных случаях. Никаких пропусков, например, для работы журналистов, нет, а вот штрафы есть. Порядка 50 долларов за пеший выход, и где-то 65 долларов за выезд на машине. У меня есть бонус – моя собака, с ней мне можно гулять два раза в день, но не далее, чем в ста метрах от дома.
– А что думают москвичи о таком положении? Ведь ситуация «быть дома» поставила на паузу практически всю деловую жизнь мегаполиса. Такой простой не каждый бизнес выдержит, особенно малый и средний.
– Это действительно так. За это время мы много, правда, дистанционно, общались с представителями российского бизнеса. И это не только по работе, ведь сейчас нельзя попасть ни к парикмахеру, ни в спортзал. Так вот, если до середины недели большинство как-то спокойно относились к самоизоляции, мол, такие внеплановые выходные, то сейчас, когда стало известно о том, что дома нужно сидеть месяц, многие просто в ужасе.
А еще, если у предпринимателя есть наемные работники, он обязан платить им зарплату. Самоизоляция – это не режим чрезвычайной ситуации, государство как бы избавило себя от ответственности и возмещать потери бизнесу, предприятиям вроде как и не должно. И вот результат: только за неделю, которую Россия провела в режиме самоизоляции, в Москве временно закрылись 73% торговых точек. Через месяц работы могут лишиться до девяти миллионов человек.
Действительно, многих в России сейчас поражает полное несоответствие масштаба угрозы и размаха ответа. В этом смысле здесь все чаще приводят в пример Швецию и Беларусь как страны, которые не втягиваются в имитацию глобальной войны через эпидемию, когда биологическая угроза прикрывает чисто экономические действия.
Кстати, очень много вопросов на неделе было к обещанной системе контроля за исполнением ограничительных мер. Пропусками в Москве должны были стать некие QR-коды, получить которые можно было бы только после регистрации на сайте правительства, указав все свои паспортные данные, прикрепив фотографию. Тут же предлагалось загрузить специальное приложение, которое получало доступ к геолокации, звонкам и памяти телефона. Исполнение решения приостановили только после того, как люди заговорили о том, что, прикрываясь медицинскими мерами, власть создает настоящую базу контроля и даже слежки за гражданами. Решение не отменили, а отложили.
Вот такая картина сейчас в России, которую пока можно увидеть только из окна квартиры или через монитор компьютера. Надо сказать, что многие здесь зацепились за фразу из Кремля о том, что режим самоизоляции введен с возможностью его досрочной отмены. Это маленькая, но надежда. Потому что страх перед «экономической смертью» в Москве уже с каждым днем сильнее, чем страх перед коронавирусом.
Добавим, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год в мире от курения погибает примерно восемь миллионов человек. Ни в коем случае это не принижение опасности коронавируса, но от курения – восемь миллионов смертей каждый год. Просто подумайте над этим.
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Россия ввела беспрецедентные карантинные меры в связи с коронавирусом. До 30 апреля россияне должны оставаться дома. Огромная страна останавливается на целый...
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