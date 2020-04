COVID-19 повлиял на планы НАТО

Источник материала: БT

На теме НАТО остановимся подробнее. Ведь, как известно, история циклична. Вот и сейчас эксперты замечают параллели с началом двадцатого века. Тогда вирусы с микробами тоже вмешивались в геополитику - особенно в Первой мировой войне.К счастью, мы на пороге войны не стоим. А происхождение коронавируса - искусственный он или все же природный - нам до конца неизвестно. Но да, внезапно так случилось, что за нашими западными границами не взорвутся тонны взрывчатки и не сгорят в двигателях миллионы литров авиакеросина и мазута. Однако не стоит обольщаться: гигантская военная машина НАТО лишь на время притормозила, пережидая солдатские кашель и жар.Когда и какое будет продолжение - выяснял наш корреспондентРассказываетCOVID-19 понаделал изрядных брешей в шеренгах натовских частей - единовременные санитарные потери будут вполне сопоставимы с теми, что иностранные части несли в Афганистане в самые тяжелые месяцы войны. Генерал-вирус - это, конечно, не генерал-мороз, но он тоже противник безжалостный: инфицированы три военачальника - польский, итальянский и американский. Заразились десятки, а может, уже и сотни солдат в Литве, Латвии, Германии, Штатах. Авианосцы "Рузвельт", "Рейган" и, похоже, "Эйзенхауэр" превратились в плавучие лазареты; немецкий корвет "Брауншвейг" поставлен на прикол в связи с карантином. Проблема эта, конечно, временная, но, во-первых, бог весть, как долго эпидемия продолжит куролесить, а, во-вторых, она еще на подъеме. Учения Defender Europe самые масштабные за несколько десятилетий окончились, так толком и не начавшись: все эти 40 тысяч солдат на 30 тысячах единиц бронетехники решено вернуть в казармы, пока они не принялись сухо кашлять и заполошно температурить.Последние неотмененные учения американцев состоялись в середине марта в Эмиратах. Здесь была в полной мере явлена логика, заложенная в основу подобных маневров: "А что это ваши границы так близко подползли к гусеницам наших танков и стенам наших баз?"Смысл существования любой военной силы - экспансия, это закон даже не со времен Александра Македонского, но с той давней поры, когда учились воевать царьки Шумера и Аккада. НАТО продолжает расширяться. Этот оборонительный союз сначала был ответом на угрозу, пока существовал Советский Союз. Потом Альянс занялся деятельным поиском любой, самой пустяковой угрозы - вроде фантастической югославской в 1999-м. Теперь НАТО создает себе угрозы само - вроде талибов или ИГИЛ. Силу может остановить только другая сила, поскольку закон перманентной экспансии отменить никак нельзя:Отложенные и сокращенные учения Defender Europe - лишь малый эпизод в истории милитаризации Европы, только фрагмент много лет собираемой мозаики. Маневры, среди прочего, предполагали отработку доставки и применения ядерного оружия в отношении, разумеется, агрессора, вторгшегося в пределы одного из государств Альянса. Легенды военных учений прозрачны: противником, не называя прямо, здесь видят Россию и ее главного военного союзника - Беларусь. В Прибалтике и Польше размещены и ротируются американские танковые батальоны. Поляки не дождались создания военной мегабазы "Форт Трамп", но в ближайшие годы здесь появятся 7-8 небольших американских военных лагерей. Варшава объявляет о совершенно раблезианских программах военных трат: сперва она готовится потратить 50 миллиардов долларов к 26-му году, теперь - израсходовать 135 миллиардов за полтора десятилетия. Львиная доля расходов на перевооружение - это покупка американского оружия и самолетов взамен нынешних советских. Собственно, это даже не столько натовские прожекты, сколько именно такие, которые крепче привяжут поляков к Штатам - Варшава только американцев видит силой, способной защитить, силой, которой необходимо покориться. В Североатлантическом альянсе именно Штаты - и стержень, и кошелек, и мозг, обдумывающий стратегию. Агрессивны ли они? Как и любой хищник: ничего личного, только физиология. Чтобы выполнить программу, заложенную политико-экономической природой, он нуждается в пище, в поглощении постоянно растущего ресурса - денежного и людского.Жизнедеятельность военного организма не подчинена ни морали, ни понятной окружающим логике. Девизом Штатов может считаться знаменитое обамовское Yes, we can! ("Да, мы можем!") является и оправданием, и объяснением, и стратегией - "Мы делаем, потому что можем себе позволить". По этой причине остальному миру остается только ловить направление взгляда и угадывать, куда может быть направлен удар.В таких построениях просто опускается, кто защищается и кто атакует. В рамках военно-стратегической теории относительности совершенно неважно: что пнем о сову, что совой об пень. Это со стороны партикулярному человеку с его гражданской логикой понятно, что хорошо бы не оказаться совой и что относительность тут какая-то неправильная. Defender Europe не состоится? Отменены также учения "Динамичный фронт", "Сабельный удар", "Быстрый ответ". Ничего, способы доставки ядерного оружия и его обрушения на наши головы отработают на каких-нибудь других маневрах, когда коронавирус отступит и чих с кашлем не будут мешать прицеливаться.