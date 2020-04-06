Число заразившихся коронавирусом в мире за сутки выросло на 82 тысячи

Источник материала: Вороновская газета





Новым типом коронавируса за сутки в мире заразились более 82 тысяч человек, умерли более 5,7 тысячи человек, сообщает ВОЗ .

Как отмечает организация, за сутки новым типом коронавируса заразились 82 061 человек, умерли 5 798 человека. Таким образом, общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 1 133 758, количество летальных исходов — 62 784.

Согласно данным организации, в настоящее время больше всего случаев заражения по-прежнему зарегистрировано в европейском регионе — 621 407.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.