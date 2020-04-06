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Число заразившихся коронавирусом в мире за сутки выросло на 82 тысячи
06.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Новым типом коронавируса за сутки в мире заразились более 82 тысяч человек, умерли более 5,7 тысячи человек, сообщает
Как отмечает организация, за сутки новым типом
Согласно данным организации, в настоящее время больше всего случаев заражения по-прежнему зарегистрировано в европейском регионе — 621 407.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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Новым типом коронавируса за сутки в мире заразились более 82 тысяч человек, умерли более 5,7 тысячи человек, сообщает ВОЗ. Как отмечает организация, за сутки новым...
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