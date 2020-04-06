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Число заразившихся коронавирусом в мире за сутки выросло на 82 тысячи

06.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Число заразившихся коронавирусом в мире за сутки выросло на 82 тысячи

Новым типом коронавируса за сутки в мире заразились более 82 тысяч человек, умерли более 5,7 тысячи человек, сообщает ВОЗ.

Как отмечает организация, за сутки новым типом коронавируса заразились 82 061 человек, умерли 5 798 человека. Таким образом, общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 1 133 758, количество летальных исходов — 62 784.

Согласно данным организации, в настоящее время больше всего случаев заражения по-прежнему зарегистрировано в европейском регионе — 621 407.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

#коронавирус в мире
ria.ru

 
 
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Новым типом коронавируса за сутки в мире заразились более 82 тысяч человек, умерли более 5,7 тысячи человек, сообщает ВОЗ. Как отмечает организация, за сутки новым...
 
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