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Из-за эпидемии школьникам в Беларуси продлили каникулы, а учителям запретили не ходить на работу

06.04.2020 11:38 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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На прошлой неделе Министерство образования, с согласия Александра Лукашенко, на фоне эпидемии коронавируса в Беларуси продлило весенние каникулы для школьников на неделю – то есть по 11 апреля (суббота) включительно. По факту, учебный процесс в школах возобновится 13 апреля, в понедельник. Но, несмотря на дополнительные семь дней отдыха для детей, педагогов обязали все равно посещать школу, пишет Office Life.

Минобр мотивирует такое решение тем, что в течение всей этой недели продолжат работать школьные лагеря, где ученики заняты минимум полдня. Об этом в эфире телеканала ОНТ заявил замминистра образования Александр Кадлубай.

Сейчас Минобр разрабатывает рекомендации о том, как нужно скорректировать программу, чтобы не пострадали обучающиеся, когда после каникул вернутся на учебу. «Что касается педагогических работников, то они в каникулярном режиме обязаны посещать свое рабочее место», – сказал Александр Кадлубай.

Ведомство также пояснило, что решение о продлении каникул приняли под шквалом звонков родителей. Каждый день фиксировалось до 100 звонков с такой просьбой.

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых мероприятий. Если это возможно, будьте дома. Если нет – тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Постарайтесь не есть сырое мясо, молоко и яйца. Берегите себя и близких и помните: COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых она заметно чаще развивается бессимптомно.

 
 
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На прошлой неделе Министерство образования, с согласия Александра Лукашенко, на фоне эпидемии коронавируса в Беларуси продлило весенние каникулы для школьников...
 
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