ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Шокирующий прогноз: если "лечиться" по методу Лукашенко, в Беларуси может умереть до 70 тысяч человек

06.04.2020 11:46 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Коронавирусная эпидемия стала значимым непредсказуемым глобальным событием, которое вне всяких сомнений сильно и разнопланово отразится и на Беларуси.

Шокирующий прогноз: если "лечиться" по методу Лукашенко, в Беларуси может умереть до 70 тысяч человек
Задержка с реализацией действенных стратегий, направленных на подавление распространения коронавируса, неминуемо приведет к меньшему количеству спасенных жизней, пишет директор по исследованиям Центра EAST Андрей Елисеев.

Согласно выводам научного исследования Имперского колледжа Лондона, под эгидой которого действует Центр сотрудничества ВОЗ по моделированию инфекционных заболеваний, начало реализации серьезного комплекса мер в рамках стратегии подавления коронавиусной эпидемии в момент уровня смертности 0,2 на 100,000 человек в неделю (18 человек в неделю) позволило бы снизить число смертей от коронавирусной инфекции в Беларуси до 1,860 человек. 

В случае промедления и начала реализации такой стратегии в момент уровня смертности 1,6 на 100,000 человек в неделю (то есть, около 150 человек в неделю), коронавирусная эпидемия предположительно унесет жизни более 14,200 жителей. 

Согласно тому же исследованию, набор более мягких мер противодействия распространению эпидемии в зависимости от ряда факторов приведет к смерти от 15 до 32 тысяч белорусов.

Если бы мир лечился от коронавируса по "методу Лукашенко", то есть при отсутствии всяких мер борьбы, это могло бы привести к смерти более 40 млн человек по всему миру.


Это же исследование прогнозирует, что в случае отсутствия всяких мер противостояния коронавирусной инфекции число смертельных исходов в Беларуси к концу эпидемии (расчеты исходя из 250 дней) могло бы составить около 66,800 человек.

Хотя это лишь вероятные прогнозные траектории, а не точные предсказания, они важны для понимания серьезности ситуации и принимаемых в эти дни и недели решений по стратегии противодействия коронавирусной эпидемии во всех странах, в том числе в Беларуси. 

Ряд практических проблем в реализации актуальной стратегии борьбы с коронавирусной эпидемией в Беларуси по примеру Южной Кореи и Сингапура ставит срочный вопрос о необходимости дополнить ее более комплексными мерами социального дистанцирования по примеру других европейских государств. 

Проблемой стран с невысокими доходами населения является при этом тяжесть социально-экономических последствий, связанных с потенциальным принятием жесткого комплекса мер по противодействию эпидемии.

Динамика распространенности новой коронавирусной инфекции в Беларуси, эффективность действий государственных органов по противодействию эпидемии, последствия для глобальной экономики и стран, которые являются основными рынками для белорусских товаров и трудовых мигрантов, в большой cтепени скажутся на развитии социально-экономической и политической ситуации в Беларуси в этом году.


По состоянию на 6 апреля официально в Беларуси выявлено 700 случаев заражения, при этом 13 человек умерло. 

Однако официальная статистика у многих вызывает сомнения. Не исключено, что ситуация гораздо хуже. В частности, накануне стало известно о смерти еще в марте женщины от коронавируса, которая не попала в статистику Минздрава.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Коронавирусная эпидемия стала значимым непредсказуемым глобальным событием, которое вне всяких сомнений сильно и разнопланово отразится и на Беларуси.
 
Новости дня
Новости
 
Госпогранкомитет предупреждает: Украина вводит дополнительные ограничения по въезду в страну
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

05.04.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
06.04.2020
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика