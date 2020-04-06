пишет директор по исследованиям Центра EAST Андрей Елисеев. Задержка с реализацией действенных стратегий, направленных на подавление распространения коронавируса, неминуемо приведет к меньшему количеству спасенных жизней,директор по исследованиям Центра EAST





Согласно выводам научного исследования Имперского колледжа Лондона, под эгидой которого действует Центр сотрудничества ВОЗ по моделированию инфекционных заболеваний, начало реализации серьезного комплекса мер в рамках стратегии подавления коронавиусной эпидемии в момент уровня смертности 0,2 на 100,000 человек в неделю (18 человек в неделю) позволило бы снизить число смертей от коронавирусной инфекции в Беларуси до 1,860 человек.





В случае промедления и начала реализации такой стратегии в момент уровня смертности 1,6 на 100,000 человек в неделю (то есть, около 150 человек в неделю), коронавирусная эпидемия предположительно унесет жизни более 14,200 жителей.





Согласно тому же исследованию, набор более мягких мер противодействия распространению эпидемии в зависимости от ряда факторов приведет к смерти от 15 до 32 тысяч белорусов.





Если бы мир лечился от коронавируса по "методу Лукашенко", то есть при отсутствии всяких мер борьбы, это могло бы привести к смерти более 40 млн человек по всему миру.









Это же исследование прогнозирует, что в случае отсутствия всяких мер противостояния коронавирусной инфекции число смертельных исходов в Беларуси к концу эпидемии (расчеты исходя из 250 дней) могло бы составить около 66,800 человек.





Хотя это лишь вероятные прогнозные траектории, а не точные предсказания, они важны для понимания серьезности ситуации и принимаемых в эти дни и недели решений по стратегии противодействия коронавирусной эпидемии во всех странах, в том числе в Беларуси.





Ряд практических проблем в реализации актуальной стратегии борьбы с коронавирусной эпидемией в Беларуси по примеру Южной Кореи и Сингапура ставит срочный вопрос о необходимости дополнить ее более комплексными мерами социального дистанцирования по примеру других европейских государств.





Проблемой стран с невысокими доходами населения является при этом тяжесть социально-экономических последствий, связанных с потенциальным принятием жесткого комплекса мер по противодействию эпидемии.





Динамика распространенности новой коронавирусной инфекции в Беларуси, эффективность действий государственных органов по противодействию эпидемии, последствия для глобальной экономики и стран, которые являются основными рынками для белорусских товаров и трудовых мигрантов, в большой cтепени скажутся на развитии социально-экономической и политической ситуации в Беларуси в этом году.





Полный текст « Коронавирусная эпидемия: Сценарии последствий для Беларуси » в формате .pdf

По состоянию на 6 апреля официально в Беларуси выявлено 700 случаев заражения, при этом 13 человек умерло.





ситуация гораздо хуже . В частности, накануне стало известно о смерти еще в марте женщины от коронавируса, которая не попала в статистику Минздрава. Однако официальная статистика у многих вызывает сомнения. Не исключено, что. В частности, накануне стало известно о смерти еще в марте женщины от коронавируса, которая не попала в статистику Минздрава.







