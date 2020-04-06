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Шокирующий прогноз: если "лечиться" по методу Лукашенко, в Беларуси может умереть до 70 тысяч человек
06.04.2020 11:46 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Коронавирусная эпидемия стала значимым непредсказуемым глобальным событием, которое вне всяких сомнений сильно и разнопланово отразится и на Беларуси.
Задержка с реализацией действенных стратегий, направленных на подавление распространения коронавируса, неминуемо приведет к меньшему количеству спасенных жизней,
Согласно выводам научного исследования Имперского колледжа Лондона, под эгидой которого действует Центр сотрудничества ВОЗ по моделированию инфекционных заболеваний, начало реализации серьезного комплекса мер в рамках стратегии подавления коронавиусной эпидемии в момент уровня смертности 0,2 на 100,000 человек в неделю (18 человек в неделю) позволило бы снизить число смертей от коронавирусной инфекции в Беларуси до 1,860 человек.
В случае промедления и начала реализации такой стратегии в момент уровня смертности 1,6 на 100,000 человек в неделю (то есть, около 150 человек в неделю), коронавирусная эпидемия предположительно унесет жизни более 14,200 жителей.
Согласно тому же исследованию, набор более мягких мер противодействия распространению эпидемии в зависимости от ряда факторов приведет к смерти от 15 до 32 тысяч белорусов.
Если бы мир лечился от коронавируса по "методу Лукашенко", то есть при отсутствии всяких мер борьбы, это могло бы привести к смерти более 40 млн человек по всему миру.
Это же исследование прогнозирует, что в случае отсутствия всяких мер противостояния коронавирусной инфекции число смертельных исходов в Беларуси к концу эпидемии (расчеты исходя из 250 дней) могло бы составить около 66,800 человек.
Хотя это лишь вероятные прогнозные траектории, а не точные предсказания, они важны для понимания серьезности ситуации и принимаемых в эти дни и недели решений по стратегии противодействия коронавирусной эпидемии во всех странах, в том числе в Беларуси.
Ряд практических проблем в реализации актуальной стратегии борьбы с коронавирусной эпидемией в Беларуси по примеру Южной Кореи и Сингапура ставит срочный вопрос о необходимости дополнить ее более комплексными мерами социального дистанцирования по примеру других европейских государств.
Проблемой стран с невысокими доходами населения является при этом тяжесть социально-экономических последствий, связанных с потенциальным принятием жесткого комплекса мер по противодействию эпидемии.
Динамика распространенности новой коронавирусной инфекции в Беларуси, эффективность действий государственных органов по противодействию эпидемии, последствия для глобальной экономики и стран, которые являются основными рынками для белорусских товаров и трудовых мигрантов, в большой cтепени скажутся на развитии социально-экономической и политической ситуации в Беларуси в этом году.
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По состоянию на 6 апреля официально в Беларуси выявлено 700 случаев заражения, при этом 13 человек умерло.
Однако официальная статистика у многих вызывает сомнения. Не исключено, что
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Шокирующий прогноз: если "лечиться" по методу Лукашенко, в Беларуси может умереть до 70 тысяч человек
Коронавирусная эпидемия стала значимым непредсказуемым глобальным событием, которое вне всяких сомнений сильно и разнопланово отразится и на Беларуси.
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