Посчитали, какой кредит на квартиру выгоднее: новостройка или вторичка

04.10.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
Источник материала: realt.by

Вы наверняка уже читали про снижение ставок по кредитам на новостройки от Беларусбанка и знаете, что у вас есть только месяц чтобы принять решение, что покупать - новостройку или вторичку. Чтобы Вам помочь, мы сравнили на конкретных примерах варианты покупки в кредит по ключевым показателям: ежемесячные платежи, общая переплата и коэффициент удорожания.


Напомним, что пару дней назад «Беларусбанк» объявил о снижении ставки по кредитам на квартиры в новостройках с 16,65% до 13,75%. Акция распространяется как на строящиеся объекты, так и на готовое жильё от любых застройщиков. Однако предложение ограничено по времени — с 1 по 31 октября.

На вторичном рынке условия не изменились — ставка осталась на уровне 18,5%, что делает новостройки более привлекательными. Насколько? Давайте разбираться.

Почему это важно для покупателей?

В условиях текущих ставок по кредитам в Беларусбанке, выбор между покупкой квартиры в новостройке или на вторичном рынке может существенно повлиять на итоговую переплату и ежемесячную нагрузку на бюджет. 

Большинство покупателей традиционно ориентируются на новое жильё, но часть выбирает вторичку из-за готовности квартиры и отсутствия ремонта. При ставке 18,5% и средней цене квадратного метра около 1830 долларов вторичный рынок теряет привлекательность. На первичке ситуация выгоднее: недавно Белинвестбанк снизил ставку до 15,5%, а теперь и Беларусбанк сделал шаг навстречу покупателям. Теперь кредиты под 13,75% могут подтолкнуть к покупке новостройки даже тех, кто раньше рассматривал только вторичку. 

Что сегодня выгоднее - новостройка или вторичка? 

Ниже — сравнительный анализ трех типов реальных квартир (можно найти в предложениях застройщиков), в зависимости от размера первоначального взноса (кликайте на картинку чтобы приблизить):


Поясним на словах:

1. Ежемесячные платежи

  • Вторичка (10%) — самый высокий стартовый платёж (5300 BYN), из-за ставки 18,5%.
  • Строящаяся (30%) — самый низкий платёж (2847 BYN), выгодно при большем взносе.
  • Вывод: чем выше первоначальный взнос, тем меньше нагрузка на бюджет.

2.  Общая переплата

  • Вторичка (10%) — переплата почти 773 тыс. BYN, что делает этот вариант крайне невыгодным.
  • Строящаяся (30%) — минимальная переплата (433 тыс. BYN).
  • Вывод: новостройки с графиком «на уменьшение» и большим взносом — оптимальны.

3.  Коэффициент удорожания

  • Равномерные платежи — худший вариант (2,94).
  • Вторичка — 2,86, всё ещё дорого.
  • Все варианты «на уменьшение» — 2,38, лучший результат.
  • Вывод: выбирайте график «на уменьшение» всегда.

Выводы Realt

✅ Самые выгодные варианты:

  • Строящаяся квартира от застройщика с первоначальным взносом 30% и графиком на уменьшение — наименьшая переплата (433 350 BYN) и самый низкий коэффициент удорожания (2.38).
  • Готовая квартира от застройщика с первоначальным взносом 30% — также низкая переплата (500 786 BYN) и коэффициент удорожания (2.38).

❌ Наименее выгодные варианты:

  • Квартира со вторичного рынка — высокая ставка (18,5%) приводит к значительной переплате (до 772 870 BYN) и коэффициенту удорожания 2.86.
  • Равномерные платежи — всегда менее выгодны по переплате, чем график на уменьшение.

Покупка квартиры в новостройке у застройщика — особенно строящейся — при графике платежей «на уменьшение» и первоначальном взносе 30% является наиболее экономически выгодной.

Вторичный рынок при текущих ставках по кредиту значительно проигрывает по переплате и ежемесячной нагрузке.

 

 
 
