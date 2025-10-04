|
Посчитали, какой кредит на квартиру выгоднее: новостройка или вторичка
Напомним, что пару дней назад «Беларусбанк» объявил о снижении ставки по кредитам на квартиры в новостройках с 16,65% до 13,75%. Акция распространяется как на строящиеся объекты, так и на готовое жильё от любых застройщиков. Однако предложение ограничено по времени — с 1 по 31 октября.
На вторичном рынке условия не изменились — ставка осталась на уровне 18,5%, что делает новостройки более привлекательными. Насколько? Давайте разбираться.
Почему это важно для покупателей?
В условиях текущих ставок по кредитам в Беларусбанке, выбор между покупкой квартиры в новостройке или на вторичном рынке может существенно повлиять на итоговую переплату и ежемесячную нагрузку на бюджет.
Большинство покупателей традиционно ориентируются на новое жильё, но часть выбирает вторичку из-за готовности квартиры и отсутствия ремонта. При ставке 18,5% и средней цене квадратного метра около 1830 долларов вторичный рынок теряет привлекательность. На первичке ситуация выгоднее: недавно Белинвестбанк снизил ставку до 15,5%, а теперь и Беларусбанк сделал шаг навстречу покупателям. Теперь кредиты под 13,75% могут подтолкнуть к покупке новостройки даже тех, кто раньше рассматривал только вторичку.
Что сегодня выгоднее - новостройка или вторичка?
1. Ежемесячные платежи
2. Общая переплата
3. Коэффициент удорожания
Выводы Realt
✅ Самые выгодные варианты:
❌ Наименее выгодные варианты:
