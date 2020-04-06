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Выздоровевшего Лещенко попросили «выматываться из больницы» (в шутку)
06.04.2020 14:56 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Народного артиста РСФСР Льва Лещенко выписали из медицинского центра в московском поселке Коммунарка. Певец рассказал, что лечащий врач в шутку попросил его «выматываться» из больницы,
— Показал на пальцах «викторию» и сказал: «Все хорошо! Вы здоровы! Выматывайтесь из Коммунарки! — сообщил Лещенко.
3 апреля Лещенко
Артист и его супруга попали в больницу 24 марта. А до этого он успел пообщаться
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В понедельник он покинул больницу в Коммунарке.
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