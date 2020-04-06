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Выздоровевшего Лещенко попросили «выматываться из больницы» (в шутку)

06.04.2020 14:56 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Народного артиста РСФСР Льва Лещенко выписали из медицинского центра в московском поселке Коммунарка. Певец рассказал, что лечащий врач в шутку попросил его «выматываться» из больницы, передает газета «Московский комсомолец».


Лев Лещенко. Фото: wikipedia.org

— Показал на пальцах «викторию» и сказал: «Все хорошо! Вы здоровы! Выматывайтесь из Коммунарки! — сообщил Лещенко.

3 апреля Лещенко заявил об отрицательном результате повторного теста на коронавирус и сообщил, что чувствует себя нормально. Исполнителя выписали после проведения компьютерной томографии.

Артист и его супруга попали в больницу 24 марта. А до этого он успел пообщаться со многими звездами российского шоу-бизнеса.

 
 
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В понедельник он покинул больницу в Коммунарке.
 
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