Выздоровевшего Лещенко попросили «выматываться из больницы» (в шутку)

Источник материала: Tut.by

Народного артиста РСФСР Льва Лещенко выписали из медицинского центра в московском поселке Коммунарка. Певец рассказал, что лечащий врач в шутку попросил его «выматываться» из больницы, передает газета «Московский комсомолец».



Лев Лещенко. Фото: wikipedia.org

— Показал на пальцах «викторию» и сказал: «Все хорошо! Вы здоровы! Выматывайтесь из Коммунарки! — сообщил Лещенко.

3 апреля Лещенко заявил об отрицательном результате повторного теста на коронавирус и сообщил, что чувствует себя нормально. Исполнителя выписали после проведения компьютерной томографии.

Артист и его супруга попали в больницу 24 марта. А до этого он успел пообщаться со многими звездами российского шоу-бизнеса .