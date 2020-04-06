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Художник устроил перфоманс в центре Минска: надел большие медицинские маски на деревья
06.04.2020 14:52 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
В самом центре Минска в районе станции метро «Немига» на деревьях появились большие медицинские маски,
Маски на деревьях – инсталляция минского художника. Так он хочет привлечь внимание общественности к проблеме распространения коронавируса.
Посыл такой: людям стоит проявлять ответственность, придерживаясь необходимых мер предосторожности. Все это поможет минимизировать потенциальное распространение вируса в стране и снизит нагрузку на медиков.
«Медицинские маски» шили вручную несколько дней, материал – спанбонд.
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В самом центре Минска в районе станции метро «Немига» на деревьях появились большие медицинские маски, пишет TUT.by. Это художник, который пожелал остаться анонимным,...
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