Художник устроил перфоманс в центре Минска: надел большие медицинские маски на деревья

Источник материала: KYKY

В самом центре Минска в районе станции метро «Немига» на деревьях появились большие медицинские маски, пишет TUT.by. Это художник, который пожелал остаться анонимным, просит вас позаботиться о себе и близких.





Маски на деревьях – инсталляция минского художника. Так он хочет привлечь внимание общественности к проблеме распространения коронавируса.

Посыл такой: людям стоит проявлять ответственность, придерживаясь необходимых мер предосторожности. Все это поможет минимизировать потенциальное распространение вируса в стране и снизит нагрузку на медиков.





«Медицинские маски» шили вручную несколько дней, материал – спанбонд.

К 6 апреля Минздрав официально подтвердил 700 эпизодов COVID-19 в Беларуси (+136 за сутки), а также 13 смертей от вируса. По данным ведомства, вылечить удалось 53 пациента.