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Художник устроил перфоманс в центре Минска: надел большие медицинские маски на деревья

06.04.2020 14:52 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В самом центре Минска в районе станции метро «Немига» на деревьях появились большие медицинские маски, пишет TUT.by. Это художник, который пожелал остаться анонимным, просит вас позаботиться о себе и близких.

Фото: читатель для TUT.by

Маски на деревьях – инсталляция минского художника. Так он хочет привлечь внимание общественности к проблеме распространения коронавируса.

Посыл такой: людям стоит проявлять ответственность, придерживаясь необходимых мер предосторожности. Все это поможет минимизировать потенциальное распространение вируса в стране и снизит нагрузку на медиков.

Фото: читатель для TUT.by

«Медицинские маски» шили вручную несколько дней, материал – спанбонд.

  • К 6 апреля Минздрав официально подтвердил 700 эпизодов COVID-19 в Беларуси (+136 за сутки), а также 13 смертей от вируса. По данным ведомства, вылечить удалось 53 пациента.

 
Теги: Минск
 
 
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В самом центре Минска в районе станции метро «Немига» на деревьях появились большие медицинские маски, пишет TUT.by. Это художник, который пожелал остаться анонимным,...
 
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